Salzburger bei Berufs-WM 2013 dabei

Pressegespräch am 23. 4.

Österreichs Fachkräfte zählen zu den besten der Welt. Das wurde auf internationaler Ebene bereits vielfach bewiesen. Unter anderem ist das Team Austria regierender Berufs-Europameister. Vom 2. bis 7. Juli finden nun die Berufsweltmeisterschaften "WorldSkills 2013" in Leipzig statt, bei der das rot-weiß-rote Team wieder möglichst viele Medaillen erobern möchte. Aus Salzburg sind zwei Jungfachkräfte mit dabei, die wir Ihnen im Rahmen eines

Pressegesprächs

vorstellen möchten.

Ihre Gesprächspartner sind:

LHStv. Dr. Wilfried Haslauer, Wirtschaftsreferent,

KommR Julius Schmalz, WKS-Präsident,

und die beiden WM-Teilnehmer

Robert Schnöll, Steinmetz bei Marmor Kiefer in Oberalm sowie Florian Schnöll, Metallbauer in der Schlosserei Josef Huber in Kuchl. Zeit: Dienstag, 23. April 2013, 9.30 Uhr

Ort: Schlosserei Josef Huber, Kellau 8, 5431 Kuchl

