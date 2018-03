Jugend Innovativ auf Bundesländer-Tournee: Prämierung Österreichs bester Projektideen

Für die ideenreichsten Schüler/innen-Teams winken die begehrten Tickets zum Bundes-Finale

Wien (OTS) - In wenigen Tagen tourt Jugend Innovativ wieder durch Österreich, um die ideenreichsten Schüler/innen-Teams aller Bundesländer im Rahmen regionaler Halbfinal-Events vorzustellen. Von den insgesamt 528 eingereichten Projekten haben es 76 ins Halbfinale geschafft. Die vier Halbfinal-Events finden im Zeitraum vom 23. bis 29. April in Salzburg, Linz, Wien und Graz statt. Auf die besten Teams warten Tickets zum Bundes-Finale 2013, das Ende Mai am FH Campus Wien ausgetragen wird. Jugend Innovativ ist Österreichs größter Innovationswettbewerb für Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 20 Jahren. Der Wettbewerb wird von der Austria Wirtschaftsservice GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur heuer bereits zum 26. Mal durchgeführt. Als Sonderpreis-Stifter fungieren T-Systems Austria, die Raiffeisen Klimaschutz-Initiative und heuer erstmals Saturn.

Kreative und innovative Vielfalt

1.663 Schüler/innen und Lehrlinge nahmen im Schuljahr 2012/13 bei Jugend Innovativ teil und stellten mit insgesamt 528 Projektideen Ihr Kreativitätspotential und Ihre Innovationskraft unter Beweis. Davon wurden 404 Ideen in den Bereichen Business, Design, Engineering und Science ausgearbeitet. 124 Projekte gingen mit ihren innovativen Lösungsansätzen in den Sonderpreis-Kategorien "Sustainability" der Raiffeisen Klimaschutz Initiative, "idea.goes.app" von T-Systems Austria und "tech&society" von Saturn ins Rennen.

Engagement zahlt sich aus!

Im Rahmen der Halbfinal-Events werden 76 Entwicklungen, Erfindungen und neueste Erkenntnisse sowie die jeweils innovativsten Schulen und erfolgreichsten Projektbetreuer/innen vorgestellt und mit Geld- und Sachpreisen prämiert. Ein Drittel der Halbfinalist/innen darf sich außerdem über ein Ticket ins Bundesfinale freuen. Die Finalist/innen werden von 27. bis 29. Mai 2013 vor einer Expert/innen-Jury die Ergebnisse Ihrer Projektarbeiten präsentieren. Auf sie warten attraktive Preisgelder und Reisepreise zu internationalen Wettbewerben und Messen im Wert von EUR 60.000.

Das Wirtschafts- und Unterrichtsministerium sowie die Austria Wirtschaftsservice laden alle Interessent/innen und Medienvertreter/innen ein, sich von den Zukunftsmachern und Nachwuchsforscher/innen begeistern zu lassen und gemeinsam mit den Teams um die Vergabe der Tickets zum Bundes-Finale mit zu fiebern. Die Gelegenheit "Jugend Innovativ-Luft zu schnuppern" bietet sich zu folgenden Terminen:

23. April 2013

Halbfinal-Event Salzburg/Tirol/Vorarlberg, HTBLuVA Salzburg

24. April 2013

Halbfinal-Event Oberösterreich/Niederösterreich, HTL Linz - LiTEC

25. April 2013

Halbfinal-Event Wien/Burgenland, FH Technikum Wien

29. April 2013

Halbfinal-Event Steiermark/Kärnten, innolab am CAMPUS 02 in Graz

Weitere Informationen zu den Halbfinal-Events inkl. Projektliste unter: http://www.ots.at/redirect/jugendinnovativ1

Jugend Innovativ ist auch auf Facebook vertreten - Fan werden und in Kontakt bleiben!

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice GmbH

Kathrin Strasser

E: k.strasser @ awsg.at

T: 01 501 75 - 546