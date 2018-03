ÖH präsentiert Studie zu Übertritten in Master/PhD

Geschlechterspezifisches Übertrittsverhalten vom IHS analysiert

Wien (OTS) - Die Studierenden-Sozialerhebung 2011 zeigte, dass Frauen und Männer an Universitäten sich weiterhin hinsichtlich ihrer weiterführenden Bildungsentscheidungen unterscheiden. So treten Frauen sowohl vom Bachelor- ins Masterstudium, als auch vom Master-oder Diplomstudium in ein PhD-Studium seltener über als Männer. Bis zum letztmöglichen Beobachtungszeitraum wuchs diese Geschlechterdifferenz in beiden Fällen sogar noch an.

Übertrittsverhalten Bachelor-Master / Master-PhD



Die ÖH Bundesvertretung hat das Institut für Höhere Studien (IHS)

damit beauftragt, 3500 Studierende zu befragen, um die Gründe für

die unterschiedlichen Übertrittsquoten zu analysieren.



Mit:

Petra Wejwar (Institut für Höhere Studien)

Christoph Huber (Vorsitzteam der ÖH Bundesvertretung)



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!



Datum: 18.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

ÖH Bundesvertretung Sitzungszimmer

Taubstummengasse 7-9,, 1040 Wien



