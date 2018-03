Neues Volksblatt: "Wechsel" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 16. April 2013

Linz (OTS) - Personalia sind immer eine heikle Sache; ganz besonders in der Politik, denn die Wähler regieren ziemlich ungehalten auf innerparteilichen Streit und Hader.

Natürlich gibt es auch in der ÖVP Diskussionen, wer gibt schon gern sein Amt ab. Trotzdem ist es eine gute Tradition in der oö. Volkspartei, dass personelle Veränderungen im Konsens zustande kommen; ohne Grabenkämpfe, ohne Nachtreten, wie wir bei den anstehenden Veränderungen in der OÖVP sehen. Was sicher auch ein Grund für das Ansehen und die Wertschätzung der Partei und ihres Parteichefs ist; ein Landeshauptmann, der für Ordnung in seiner Partei sorgen kann, hat einen Bonus bei den Wählern.

Wie es anderswo drunter und drüber geht, können wir tagtäglich erleben. Zum Beispiel bei der Stronach-Partie, wo "Onkel Frank" in seinen Reden Werte, Transparenz und - besonders bemerkenswert -Fairness strapaziert, während seine Tiroler Vasallen einander die Schädel einschlagen und um politische Posten raufen.

Dieser Zwiespalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist aber nicht auf die Stronach-Partei beschränkt. Auch die Kärntner Freiheitlichen haben es arg getrieben; so arg, dass sie von den Wählern verjagt worden sind. Dabei ist der Wähler ein eher gutmütiger Zeitgenosse, der sich viel gefallen lässt. Wie viel genau, das werden wir sehen, wenn jene zur Wahl stehen, die jetzt als politische Heilbsringer durch die Lande ziehen.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at