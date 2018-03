Auch blinde Menschen haben Vorzugsstimmen

BSVÖ-Präsident fordert Recht auf barrierefreie Wahl ein

Wien (OTS) - Der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich begrüßt die neue Möglichkeit, bei einer Nationalratswahl auch auf der Bundesliste eine Vorzugsstimme abgeben zu können. "Was für uns blinde und sehbehinderte Menschen, aber auch für Personen mit Lernschwierigkeiten im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention notwendig wäre, ist die barrierefreie Abgabe der Vorzugsstimme", fordert jedoch BSVÖ-Präsident Dr. Markus Wolf.

Die Wahl einer Partei erfolgt für blinde und sehbehinderte Menschen mittels einer sogenannten Wahlschablone. Auf dieser sind die jeweiligen Kreise zum Ankreuzen ausgestanzt und tastbar, Menschen mit Sehbehinderungen können dadurch ohne fremde Hilfe unter vollständiger Wahrung des Wahlgeheimnisses selbstbestimmt eine Partei ankreuzen.

"Schwieriger wird es bei der Abgabe einer Vorzugsstimme", erklärt Wolf. Diese war bisher nur mit Hilfe einer Vertrauensperson möglich, die den jeweiligen WählerInnen in der Wahlzelle behilflich war. "Was aber wiederum einen Eingriff in das Wahlgeheimnis und einen Verstoß gegen das selbstbestimmte, barrierefreie Wählen darstellen könnte", befürchtet der BSVÖ-Präsident und hat auch gleich einen Vorschlag:

"Eine mögliche und praktikable Lösung wäre die Abgabe der Vorzugsstimme durch den Eintrag der entsprechenden Listennummer in das freigehaltene Feld auf der Wahlschablone."

Dazu wäre es jedoch notwendig, dass blinde und sehbehinderte Menschen, aber auch Personen mit Lernschwierigkeiten vor der Wahl im Web Einsicht in die Wählerlisten mit den durchnummerierten KandidatInnen hätten und sich - am besten mit Unterstützung von Suchfeldern (Partei, Namen etc.) - die Nummer des/der jeweiligen KandidatIn ihrer Wahl heraussuchen könnten. Eine vollständige Barrierefreiheit dieser Website nach den geltenden Normen setzen wir natürlich voraus.

