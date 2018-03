Nationalratspräsidentin und Bundesarbeitskammerpräsident bei Eröffnung des Hermann-Langbein-Symposiums in der AK

Linz (OTS) - In der AK Linz wurde heute das Hermann-Langbein-Symposium eröffnet, das bis 19. April hochwertige Referate und Diskussionen zum Nationalsozialismus und seinen aktuellen Bezügen bietet. An der Eröffnung nahmen mehr als 300 Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit verschiedenen Präsentationen teil. Es sprachen Nationalratspräsidentin Mag.a Barbara Prammer, der neue Bundesarbeitskammerpräsident Rudolf Kaske und der oberösterreichische AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Das jährliche Symposium in der AK Linz ist nach dem Widerstandskämpfer und Auschwitz-Überlebenden Prof. Hermann Langbein (1912 - 1995) benannt. Zu seinen Büchern gehören das Standardwerk "Menschen in Auschwitz" und die autobiographische Dokumentation "Die Stärkeren". Anfang der 1960er Jahre hatte er großen Anteil am Zustandekommen der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Er trug wesentlich zur Aufklärung über die NS-Verbrechen bei und initiierte die Zeitzeugenaktion, bei der Verfolgte des Hitler-Regimes in den Schulen berichten.

AK fördert demokratiepolitische Bildung

"Wir können das unrühmliche Kapitel des Faschismus nicht abschließen, weil seine Ideologie noch immer eine Gefahr darstellt. Deshalb fördern wir die demokratiepolitische Bildung an den Schulen", betonte AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer bei seiner Begrüßung im Kongresssaal der AK Linz.

In ihrer Rede sagte Nationalratspräsidentin Mag.a Barbara Prammer, Demokratie brauche Erinnerung. Jeder und jede Einzelne trage Mitverantwortung für die Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus. Dies gelte es besonders der Jugend nahezubringen.

Der neue Bundesarbeitskammerpräsident Rudolf Kaske, der auch Vorsitzender des Vereines "Niemals Vergessen" ist, stellte fest, die Verteidigung der Demokratie gegen neonazistische Strömungen sei ein zentrales Anliegen der Arbeiterkammern und der Gewerkschaften.

Zeitzeugen-Bücher für vier Schulklassen

Am Ende der Eröffnung, die von Schülern/-innen des BRG Rohrbach musikalisch umrahmt wurde, überreichten Nationalratspräsidentin Prammer, BAK-Präsident Kaske und AK-Präsident Kalliauer an vier Schulklassen die Bücher "Die Freiheit kam im Mai" und "Auch auf dich wartet eine Mutter".

Heute, Montag, um 19.00 Uhr präsentiert die Widerstandskämpferin Käthe Sasso gemeinsam mit dem Theresienstadt-Überlebenden Rudolf Gelbard ebenfalls im Kongresssaal der AK Linz ihr Hörbuch "Nicht nur in Worten, auch in der Tat".

Ein Foto in druckfähiger Qualität finden Sie unter www.arbeiterkammer.com zum Herunterladen bereitgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Robert Eiter

Tel.: (0732) 6906-2188

robert.eiter @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com