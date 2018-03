Umweltdachverband: Verdacht auf Abgabenhinterziehung durch Voest im Schlackenskandal!

- Zahlt die Voest Altlastensteuer für LD-Schlacken aus Linz und Donawitz?

Wien (OTS) - Wirtschaftsstaatsanwaltschaft und Finanzbehörden müssen sofort einschreiten

- Verdacht der Steuerhinterziehung von weit mehr als 40 Millionen Euro

"Es sind Berge mit Millionen Tonnen schwermetallhaltiger LD-Schlacken, die sich auf den Voest-Geländen in Linz und Donawitz auftürmen, aber die Republik Österreich und das Finanzministerium schauen vorerst noch durch die Finger", so der Umweltdachverband, der nun bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien und den Zollbehörden im Finanzministerium eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts auf Nichtbezahlung des gesetzlich vorgeschriebenen Altlastensanierungsbeitrages für die LD-Hochofenschlacke einbringt.

Keine Abfall-Sonderlex für LD-Schlacke der Voest

"Auch für die Voest müssen die gleichen Gesetze gelten wie für alle anderen Industriebetriebe in Österreich und diese besagen, dass die Abfallzwischenlagerung über drei Jahre nach dem Altlastensanierungsgesetz beitragspflichtig ist", zeigt sich Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes, empört über den möglichen Abgabenhinterziehungsskandal, der sich um die mit giftigen Schwermetallen belasteten LD-Schlacken entspannt. "Niemand weiß genau, wie viele Tonnen schwermetallhältiger LD-Schlacken die Voest bisher auf Österreichs Straßen verteilen hat lassen, niemand weiß, wo dieser Abfall sonst noch untergebracht bzw. abgelagert wurde und wird, nur eines ist fix: Die Abfallberge von LD-Schlacken wachsen und wachsen", so Heilingbrunner, der jetzt erwartet, dass die zuständigen Stellen unverzüglich die Untersuchungen einleiten und alle erhobenen Verdachtsmomente auf Herz und Nieren prüfen.

Ausnahmeregelungen reichen nicht, um Schlackenberge abzubauen

Nach den Erhebungen des Umweltdachverbandes fallen österreichweit jährlich rund 800.000 Tonnen LD-Hochofenschlacken an, die auf den Voest-Geländen in Linz und in Donawitz zum Teil über Jahre zwischengelagert werden. Laut Presseberichten und eigenen Berechnungen fallen am Betriebsstandort Linz jährlich 650.000 Tonnen und am Standort Donauwitz etwa 180.000 Tonnen dieser schwermetallhältigen LD-Schlacken an, die laut Einstufung des Lebensministeriums eindeutig als Abfall zu klassifizieren sind. "Es besteht nun der Verdacht, dass für wesentliche Teile dieser riesigen Abfallberge Altlastensanierungsbeiträge in Millionenhöhe nicht an das Finanzamt abgeführt wurden, obwohl allein das mehr als einjährige Zwischenlagern von LD-Schlacken zur Beseitigung unverzüglich die Steuerpflicht auslöst. Es besteht der Verdacht, dass die Voest "vergessen" hat, ihre vorgeschriebenen ALSAG-Beiträge für die Lagerung und Zwischenlagerung der LD-Schlacken zu zahlen. Daraus ergibt sich der dringende Verdacht, dass für die letzten fünf Jahre mehr als 40 Millionen Euro und aktuell pro Jahr bis zu 10 Millionen Euro nicht an das Finanzministerium abgeführt wurden", rechnet Heilingbrunner vor.

Sachverhaltsdarstellung wegen Verdachts auf Hinterziehung der Altlastenbeiträge

"Aus den vorliegenden Indizien könnte es sich um einen Abgabenhinterziehung von enormer Tragweite handeln, vor allem, wenn man die über Jahre hindurch geübte Praxis der widerrechtlichen Vorgehensweise betrachtet", so Heilingbrunner. Der Umweltdachverband bringt daher eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien und den Zollbehörden des Finanzministeriums wegen des Verdachts auf Hinterziehung der Altlastenbeiträge bzw. Verletzung der Beitragsschuld gemäß § 6 ALSAG gegen verantwortliche Persönlichkeiten im Bereich Voestalpine Stahl sowie gegen unbekannte Personen ein. "Wir erwarten nun, dass rasch Ermittlungsschritte eingeleitet, die relevanten Unterlagen in den Buchhaltungen gesichert und die entsprechenden strafrechtlichen Schritte eingeleitet werden", so Heilingbrunner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Umweltdachverband

Dr.in Sylvia Steinbauer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (++43-1)40113/21

sylvia.steinbauer @ umweltdachverband.at

http://www.umweltdachverband.at