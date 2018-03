Fazekas: "Vorgeschlagene VolksanwältInnen sichern professionelle Zusammenarbeit!"

Wien (OTS/SK) - "Mit den nominierten Volksanwältinnen und -anwälten Günther Kräuter, Gertrude Brinek und Peter Fichtenbauer ist gesichert, dass die professionelle und gute Zusammenarbeit mit dem Parlament fortgeführt wird", betonte SPÖ-Volksanwaltssprecher Hannes Fazekas am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Gertrude Brinek, Günther Kräuter und Peter Fichtenbauer bilden voraussichtlich das neue Team der Volksanwaltschaft, deren neue Funktionsperiode am 1. Juli 2013 beginnt. Der Vorschlag muss in eine der kommenden Nationalratssitzungen beschlossen werden. ****

"Die Volksanwaltschaft ist eine bedeutende Partnerin des Parlaments. Die regelmäßige und umfassende Berichterstattung über ihre Tätigkeitsfelder leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Sinne der BürgerInnen", verwies Fazekas auf die wichtige Arbeit der Volksanwaltschaft.

"An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Peter Kostelka und Terezija Stoisits für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche ihnen alles Gute auf dem weiteren Lebensweg!", bedankte sich Fazekas abschließend bei den scheidenden VolksanwältInnen. (Schluss) up/mp

