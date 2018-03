TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 13. April 2013 von Alois Vahrner "Sturm im Wasserglas um freie Tage"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Um die Zahl der Urlaubs- und Feiertage wird derzeit ebenso heftig gestritten wie über eine Verteuerung von Überstunden. Für gelernte Österreicher ist klar, dass dieses Wunschkonzert bald wirkungslos verpuffen wird.

Im Superwahljahr 2013 liegen vielerorts die Nerven blank - und viele Politiker und Interessenvertreter glauben, dass gerade jetzt der Zeitpunkt günstig ist, ihre teils neuen, sehr viel öfter aber schon ziemlich verstaubten Forderungen wieder auszupacken.

Angesichts der Landtagswahlen und der Nationalratswahl überschlagen sich die Parteien etwa mit Vorschlägen zu billigerem Wohnen - nachdem der Wohnungsneubau in der abgelaufenen Legislaturperiode erlahmt ist und die Wohnkosten fast überall noch weiter angestiegen sind.

Unter den Sozialpartnern ist unterdessen ein regelrechter Wettlauf ausgebrochen, wie die Kosten für Arbeit weiter gesenkt bzw. weiter in die Höhe getrieben werden können. Auf Seiten der Gewerkschaften wird der ewige Heuler Arbeitszeitverkürzung (natürlich bei vollem Lohnausgleich) nur halbherzig gefordert. Dafür sollen die jährlich 300 Millionen Überstunden mit je einem Euro Aufschlag belegt werden, um damit neue Jobs zu finanzieren. Dazu kommt der Ruf nach sechs Wochen Urlaubsanspruch nach 25 Jahren Arbeit.

Was die Gewerkschaft kann, das kann auch die Industriellenvereinigung und verlangt die Verlegung von Donnerstag-Feiertagen (heuer mit Christi Himmelfahrt am 9. Mai, Fronleichnam am 30. Mai und Mariä Himmelfahrt am 15. August gleich drei) jeweils auf den folgenden Freitag. Früher war man nicht so bescheiden und verlangte gleich eine Reduktion der jährlich 13 Feiertage bzw. die Verlegung auf den Sonntag. Dass die Industriellenvereinigung trotz der verharmlosten Forderung neben der Kirche ausgerechnet von der Wirtschaftskammer kritisiert wurde, die im Sinne des Tourismus einen Einbruch bei Kurzurlauben fürchtet, war so wohl nicht geplant.

Für gelernte Österreicher ist völlig klar, dass diese Wortgefechte letztlich enden werden wie das legendäre Hornberger Schießen. Kurzum:

Es wird sich in all den genannten Punkten rein gar nichts ändern. Was zum Teil schade ist, weil in Öster reich über Forderungen beider Seiten gar nie ernsthaft diskutiert wird. Bestes Beispiel sind flexiblere Arbeitszeiten, die bei entsprechender Ausgestaltung sehr wohl zum Vorteil aller Beteiligten sein können. Arbeitszeiten, Überstunden, Urlaube, Feiertage - das alles gehört als Block zusammen und entsprechend im Paket diskutiert. Im reformscheuen Österreich scheint hingegen alles einbetoniert. Da sind andere Länder schon weit mutiger. Italien und Portugal, beide katholisch, haben Feiertage gestrichen, die Schweiz ließ über einen längeren Urlaub abstimmen.

