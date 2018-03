Börse Warschau und CEESEG AG nehmen vorläufige Gespräche auf

Wien (OTS) - Bezugnehmend auf die jüngste Berichterstattung geben die Börse Warschau (WSE) und die CEESEG AG (CEESEG) bekannt, vorläufige Gespräche hinsichtlich einer möglichen verstärkten Zusammenarbeit aufzunehmen.

Zum derzeitigen Stand werden alle strategischen Optionen und Kooperationsbereiche geprüft.

Über die CEE Stock Exchange Group

Die CEE Stock Exchange Group (CEESEG) bestehend aus den Börsen Budapest, Laibach, Prag und Wien ist die größte Börsengruppe in der Region. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

