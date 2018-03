Asyl: Caritas begrüßt Erlass des Sozialministeriums

Möglichkeit der Lehre für unter 25-jährige Asylwerber Schritt in die richtige Richtung

Wien (OTS) - Die Caritas der Erzdiözese Wien zeigt sich in einer ersten Reaktion erfreut über den Vorstoß von Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ), dass AsylwerberInnen unter 25 Jahren künftig eine Lehre absolvieren dürfen. "Dieser Schritt ist sicher zu begrüßen", sagt Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien. "Doch weitere Schritte müssen dringend folgen. Zum einen sieht der Erlass vor, dass die Lehre nur in ausgewählten Sparten möglich sein soll. Zum anderen bleiben wir dabei: Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für AsylwerberInnen derzeit viel zu restriktiv geregelt. Denn selbst wenn diese Menschen ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten und auf eigenen Beinen stehen wollen, ist es ihnen von Gesetzes wegen praktisch untersagt."

Laut Gesetz mag der Zugang zu selbstständiger und unselbstständiger Arbeit drei Monate nach Zulassung zum Asylverfahren möglich sein. "Doch faktisch ist der Zugang zum Arbeitsmarkt durch eine Reihe von Maßnahmen erheblich eingeschränkt", betont Schwertner. "Wir bleiben daher bei unserer Forderung, dass AsylwerberInnen nach sechs Monaten legalem Aufenthalt in Österreich auch legal arbeiten dürfen."

Der nun publik gewordene Erlass des Sozialministeriums sieht vor, dass AsylwerberInnen unter 25 Jahren eine Lehre machen können - nicht von vornherein in jedem Beruf, sondern wenn bei einem Beruf ein "nachgewiesener Lehrlingsmangel" besteht. "Ab sofort können für Asylwerber/innen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Beschäftigungsbewilligungen für alle Lehrberufe erteilt werden, in denen ein nachgewiesener Lehrlingsmangel besteht", heißt es in dem Erlass, den Hundstorfer Mitte März ans AMS geschickt hat. Wo ein solcher Lehrlingsmangel besteht, werde regional vom AMS entschieden. Erst seit Juni 2012 besteht die Möglichkeit für jugendliche AsylwerberInnen bis zum 18. Lebensjahr eine Lehre in ausgewählten Branchen anzufangen.

"Wir würden uns nun in anderen Bereichen ähnlich positive Signale erwarten", sagt Schwertner abschließend. "Die Qualität der Grundversorgungseinrichtungen muss gewährleistet werden und das Recht auf Bildung durchgängig gewährt werden. Außerdem müssen Asylverfahren rasch, vor allem aber qualitätsvoll abgehandelt werden."

