BMF: Erfolgreiches Resümee der Zollschimeisterschaften 2013

Mit dem Sieg beim hochkarätig besetzten Nightrace und einem dritten Platz im Patrouillenlauf zieht Österreichs Team ein erfolgreiches Resümee

Wien (OTS) - "Unsere Athleten haben bei den Zollschimeisterschaften in Galtür gezeigt, dass sie mit dem internationalen Spitzenfeld absolut mithalten können", freute sich Finanzministerin Dr. Maria Fekter über die guten Erfolge des Österreichischen Teams. "Ich gratuliere Harald Wurm, Aurelius Herburger und Daniel Mesotitsch sehr herzlich. Unser gesamtes Team kann zu Recht stolz auf seine Leistungen sein", so die Ministerin.

Publikumsrenner Nightrace

Als absoluter Publikumsrenner erwies sich in diesem Jahr das Nightrace mitten auf der künstlich um den Dorfplatz Galtür angelegten Loipe. Über 2000 Besucher feuerten die Sportlerinnen und Sportler zu Höchstleistungen an. Besonders erfreulich für Österreich: Der Innsbrucker Zöllner und Mitglied des Langlaufkaders Harald Wurm konnte den offenen Herren-Wettbewerb für sich entscheiden und trotz schwieriger Startbedingungen einen fulminanten Sieg davontragen. "Das war auf Grund meiner schlechten Startposition ein hartes Stück Arbeit und ich musste von Anfang an volles Risiko eingehen, aber es hat sich gelohnt. Ein Wahnsinnsrennen auf einer tollen Piste mit einer Spitzenatmosphäre", zeigte sich Harald Wurm nach dem Nightrace glücklich und begeistert.

3. Platz beim Patrouillenlauf

Harald Wurm konnte sich beim prestigeträchtigen Patrouillenlauf im Team mit seinen Zollkollegen, dem Langläufer Aurelius Herburger und dem Biathleten Daniel Mesotitsch am letzten Wettkampftag auch noch über eine Bronzemedaille freuen. Der Patrouillenlauf gilt seit jeher als Königsdisziplin der Internationalen Zollwettkämpfe. Die Athleten mussten in diesem Jahr eine sehr anspruchsvolle Strecke in extremer Höhenlage im Silvrettagebiet absolvieren. Der dritte Platz des heimischen Teams in diesem kräftezehrenden Bewerb ist daher ein umso beeindruckender Erfolg.

Großes Besucherinteresse für die Arbeit der Zollverwaltung

Auch das Rahmenprogramm der 60. Zollschimeisterschaften lockte in diesem Jahr hunderte interessierte Bürgerinnen und Bürger ins Paznauntal. Dabei waren die Live-Demonstrationen der Zoll-Diensthunde besondere Publikumsmagneten. Darüber hinaus gewährten auch Einheiten der Operativen Zollaufsicht (OZA) mit Vorführungen des Scan-Mobils Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

