Die Parlamentswoche vom 15.4. - 19.4.2013

Demokratiepaket, Nachhaltigkeit und Gesellschaftsklimabündnis

Wien (PK) - Im Hohen Haus werden kommende Woche etliche grundsätzliche gesellschaftspolitische Fragen behandelt. Die Veranstaltungsreihe Quadriga beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit und das neues "Gesellschaftsklimabündnis für Österreich" stellt sich vor.

Im Verfassungsausschuss wird neuerlich über direkte Demokratie diskutiert. Der Sportausschuss beschäftigt sich mit der geplanten Neuregelung zur Sportförderung. Des Weiteren treten der Finanz,- der Rechnungshof-, der Sozial-, der Wissenschafts- und der Unterrichtsausschuss zusammen.

Dienstag, 16. April

09.30 Uhr: Seine Königliche Hoheit Großherzog von Luxemburg Henri von Nassau trifft im Rahmen seines dreitägigen Staatsbesuchs in Österreich mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zusammen.

14.00 Uhr: Der Finanzausschuss hat eine Sitzung anberaumt.

14.00 Uhr: Nach dem Expertenhearing vom 10. April wird sich der Verfassungsausschuss neuerlich mit dem von den Koalitionsparteien vorgelegten Demokratiepaket und Anträgen der Oppositionsparteien zur Stärkung der direkten Demokratie befassen. Weiters stehen eine Novellierung des Datenschutzgesetzes, diverse Änderungen im Vergaberecht und eine Anpassung der Mediengesetze an die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit auf der Tagesordnung. Die Beratungen über den gemeinsamen Bericht von Bundeskanzler Werner Faymann und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek über aktuelle EU-Vorhaben in ihrem Zuständigkeitsbereich sind öffentlich.

Mittwoch, 17. April

11.30 Uhr: Der Rechnungshofausschuss wird zunächst das Kapitel des Prüfberichts betreffend die Burghauptmannschaft Österreich behandeln. Danach steht die Bundesimmobiliengesellschaft auf dem Programm. Der zweiten Teil der Sitzung ist dem Kapitel Konsularwesen gewidmet, wobei sich die Abgeordneten insbesondere mit den Feststellungen des Rechnungshofs betreffend die Visa-Angelegenheiten auseinandersetzen werden.

13.00 Uhr: Der Ausschuss für Arbeit und Soziales tritt zusammen.

17.00 Uhr: Im Empfangssalon des Parlaments wird die Tagung großstädtischer Volkshochschulen eröffnet. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt die TeilnehmerInnen.

18.00 Uhr: Der Begriff "Nachhaltigkeit" ist in den letzten Jahren in der Sprache der Wirtschaft, der Politik und der Medien omnipräsent. Die 15. Veranstaltung in der Reihe Quadriga widmet sich im Palais Epstein der Frage, ob hinter dem Nachhaltigkeitsdiskurs mehr steht als der Versuch, einen anhaltenden Zustand der planlosen Ressourcenverschwendung schönzureden.

Donnerstag, 18. April

10.00 Uhr: Der Ausschuss für Sportangelegenheiten hält im Rahmen einer Aktuellen Aussprache ein Expertenhearing zum Regierungsentwurf für ein Bundes-Sportförderungsgesetz 2013 ab. Eine wirkungsvolle und transparente Sportförderung soll Spitzensport sowie Breiten- und Gesundheitssport gleichermaßen fördern. Dabei geht es um Aufbau und Weiterentwicklung professioneller Verbandsstrukturen, Trainingssteuerung vom Nachwuchs bis zum Spitzensport, Stärkung der Sportwissenschaft sowie Einsatz und Ausbildung hochqualifizierter TrainerInnen. Dazu kommen Sportstättenausbau, Bewegungsangebote für sport- oder vereinsferne Menschen, Personen mit Behinderungen und die soziale Integration von MigrantInnen.

11.00 Uhr: Der Wissenschaftsausschuss wird mit einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Diskussion über die EU-Arbeitsschwerpunkte für diesen Bereich eröffnet. Im nicht öffentlichen Teil stehen Anpassungen an die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit unter Beiziehung von Sachverständigen sowie die Bürgerinitiative zur Erhaltung und Erleichterung der freien Studienwahl auf dem Programm.

14.00 Uhr: Der Unterrichtsausschuss tritt zusammen.

Freitag, 19. April

9.00 Uhr: In der Präsidialkonferenz des Nationalrats werden unter anderem die Tagesordnungen der Plenarsitzungen in der darauffolgenden Woche festgelegt.

11.00 Uhr: Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zur Geburtsstunde des "Gesellschaftsklimabündnis für Österreich" in den Budgetsaal des Parlaments. Im Rahmen einer Konferenz präsentiert das Bündnis, das auf Kooperationen zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft beruht, seine geplanten Projekte zur Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas. Initiiert wurde die Vereinigung von der NGO-Plattform "Netzwerk Rechte-Chancen-Vielfalt", die sich in den Bereichen Integration, Asyl und Anti-Diskriminierung engagiert. (Schluss) hlf

