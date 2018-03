Neues Volksblatt: "Brauchen's denn das?" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 12. April 2013

Linz (OTS) - Die Eröffnung des Musiktheaters in Linz ist auch ein Sieg des Föderalismus über den Zentralismus. Denn die erste Frage der "Wien, Wien, nur du allein"-Politiker, wenn in den Bundesländern etwas Neues von einiger Tragweite entstehen soll, lautet: "Zu was brauchen's denn das?" Und sie fragen sich, wenn sie im "Spartenkanal" ORF III die Eröffnungsfeiern sehen (das "normale" ORF-Fernsehen ist der Eröffnung der Wiener Festwochen vorbehalten), ob es wirklich notwendig ist, dass in der Provinz für so was so viel Geld ausgegeben wird.

Genau das - "Zu was brauchen's denn das?" - ist auch die Frage, die sich viele hochmögende Herrschaften in Wien stellen, wenn es um die Einrichtung einer Medizinischen Fakultät an der Linzer Kepler Universität geht. Dementsprechend heftig ist der Gegenwind, der auch diesem Projekt entgegen bläst.

Landeshauptmann Josef Pühringer hat sich beim Musiktheater erfolgreich in den Wind gestellt, auch in den Gegenwind der heimischen Neinsager und Bedenkenträger, und er tut das auch bei der Med-Fakultät. Nicht lautstark, was ihm manchmal zum Vorwurf gemacht wird, aber mit der ihm eigenen Konsequenz; die, wie das Musiktheater zeigt, eine gute Strategie ist.

Die Chancen für Oberösterreich stehen nicht schlecht, denn auch die Kepler Uni wurde heftig bekämpft. Geworden ist daraus eine Vorzeige-Uni, die bald eine Med-Fakultät bekommt.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at