"Zusammen:Österreich" - Staatssekretär Kurz mit Integrationsbotschaftern im BRG&MG Dreihackengasse in Graz

Wien (OTS) - Staatssekretär Sebastian Kurz besuchte heute mit drei Integrationsbotschaftern im Rahmen des Projekts "Zusammen:Österreich" das BRG & MG Dreihackengasse.

Die Integrationsbotschafter erzählten vor den Schülerinnen und Schülern aus ihrem Leben und darüber, wie sie in Österreich Karriere gemacht haben. Anschließend stellten sich Desmond Doyle, Sänger, Songwriter und Initiator von 'Art of Reconciliation', Chia-Tyan Yang, Pianistin, Kammermusikerin, Klavierpädagogin, Produzentin und Übersetzerin, und Fred Ohenhen, Entwickler und Projektleiter der Initiative 'IKU-Spielend', gemeinsam mit Staatssekretär Sebastian Kurz den Fragen der Schülerinnen und Schüler.

"Uns ist es ein großes Anliegen, dass jeder Mensch die bestmögliche Ausbildung bekommt, egal wo er herkommt und welche Religion und Hautfarbe er hat", so Staatssekretär Sebastian Kurz zu Beginn des Schulbesuchs: "Es geht darum, die Leistung der Menschen einzufordern, anzuerkennen und zu fördern." Chia-Tyan Yang erzählte:

"Ich wollte allen beweisen, dass ich durch Ehrgeiz alles erreichen kann und habe schnell bemerkt, dass ich mich erst durch das Erlernen der Sprache integrieren kann."

Desmond Doyle appellierte an die Schülerinnen und Schüler: "Es ist notwendig, dass alle Kulturen zusammenarbeiten, dann kann das Zusammenleben in Österreich funktionieren. Ich bin stolz darauf, in Österreich sein zu dürfen."

Fred Ohenhen bekräftigte die Aussagen von Desmond Doyle: "Es geht um Respekt und Anerkennung von beiden Seiten. So kann das Zusammenleben funktionieren."

Mehr Information zu der Aktion "Zusammen:Österreich" finden Sie auf der Homepage ww.zusammen-oesterreich.at oder im Facebook auf www.facebook.com/zusammenoesterreich.

