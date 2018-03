Gründungsurkunde des ÖGB wird an das Österreichische Staatsarchiv übergeben

Aviso an die Redaktionen

Wien (OTS) - Am 15. April, dem Jahrestag der Gründung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes übergibt der ÖGB-Präsident Erich Foglar dem Österreichischen Staatsarchiv die Gründungsurkunde vom April 1945. Von Seiten des Staatsarchivs wird Generaldirektor Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner die Urkunde übernehmen. Die Modalitäten der Verwahrung werden in einem gesonderten Vertrag festgelegt. Der Festakt findet am 15. April 2013 um 15 Uhr im Österreichischen Staatsarchiv statt.

Termin für die Medien:

Übergabe der ÖGB-Gründungsurkunde

Montag, 15. April 2013, 15 Uhr

Österreichisches Staatsarchiv

Nottendorfer Gasse 2

1030 Wien

