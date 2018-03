FPÖ-Kickl: Feiertage sollen bleiben wie sie sind

Nicht alles den Kriterien der Wirtschaftlichkeit unterordnen

Wien (OTS) - "Die Feiertagregelung in Österreich soll bleiben wie sie ist. Das Leben besteht schließlich nicht nur aus der Erfüllung von wirtschaftlichen Anforderungskriterien. Es kann nicht so sein, dass alles und jedes den angeblichen Erfordernissen der Wirtschaftlichkeit untergeordnet wird", sagte heute FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl zum Wunsch der Industriellenvereinigung, Feiertage zu verschieben, bis es den Konzernen passe. Wenn jetzt 2013 wegen einer Häufung von Feiertagen, die mit entsprechender Urlaubsplanung für Arbeitnehmer zu verlängerten Wochenenden führen könnten , laut aufgejault würde, dann müsse man sich fragen, warum es denn in den letzten Jahren bei weniger Möglichkeiten für Fenstertage von den IV-Vertretern umgekehrt keinen lauten Jubel gegeben habe.

Die Arbeitswelt habe in den letzten Jahrzehnten ohnehin unter dem Stichwort der Flexibilisierung einen Weg eingeschlagen, der überwiegend zu Lasten der Arbeitnehmer gehe. Aber das Leben bestehe neben Arbeit eben auch aus Familie, gesellschaftlichen Aktivitäten und Verpflichtungen und neben materieller Wirtschaftlichkeit hätten auch Traditionen, Religion und andere ideele Dinge in einer Gesellschaft einen Stellenwert zu haben. Am Produktivsten wären Roboter, die brauchen gar keine Feiertage und keinen Urlaub und überhaupt gar nichts Menschliches, so Kickl. "Auch wenn es dem einen oder anderen Manager nicht gefällt: Ich bin jedenfalls der Meinung, dass die Menschen arbeiten um zu leben und nicht umgekehrt nur leben, um zu arbeiten. Letztere Position erscheint mir als eine unzulässig eindimensionale Interpretation des Sinns unseres Daseins zu sein", schloss der freiheitliche Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at