Haubner: Gewerbeordnungs-Reform bedeutet weniger Bürokratie und leichtere Betriebsgründungen

Novelle erleichtert Betriebsübergaben und reduziert Verwaltungsaufwand für Unternehmer

Wien, 10. April 2013 (OTS/Text) - "Mit dem Beschluss der Gewerbeordnungs-Reform setzen wir eine weitere wichtige Maßnahme für erfolgreiches Wirtschaften in Österreich", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, anlässlich des heutigen Wirtschafts-Ausschusses im Parlament. "Wesentliches Element der Novelle ist eine spürbare Entbürokratisierung: Das Betriebsanlagenrecht wird entrümpelt, der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert und Betriebsübergaben wie auch die Genehmigungsverfahren werden erheblich vereinfacht. Damit können wir viel Zeit sparen, die die Unternehmer für das brauchen, was sie am besten können: Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft ankurbeln und unseren Wohlstand erhalten", so Haubner. ****

Die Gewerbeordnungs-Reform umfasst fünf wesentliche Bereiche:

"Erstens: Die Gewerbebehörden stellen ein neues Service zur Verfügung. Betriebsübernehmer erhalten künftig auf Antrag von der Behörde eine Zusammenstellung aller Bescheide und Auflagen, die den Betrieb betreffen. Zweitens, wird die Behörden-Zuständigkeit bei Genehmigungsverfahren klar geregelt. Drittens, können Auflagen, die sich im Nachhinein als nicht erforderlich erweisen, einfach beseitigt werden", erläutert Haubner.

Der vierte Punkt betrifft eine Erleichterung für Tourismusbetriebe. So sind Public-Viewings, also kurzfristige, vier Wochen nicht überdauernde Anlagenänderungen, künftig genehmigungsfrei. Als "zentral" bezeichnet Haubner den fünften Bereich der Novelle, der schnellere Verwaltungsverfahren vorsieht. Durch eine erweiterte Anwendbarkeit des Anzeigenverfahrens werden raschere Abwicklungen der Genehmigung einfacher Anlagenänderungen ermöglicht.

