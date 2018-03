"DER STANDARD"-Kommentar: "Karibik- und Alpen-Oasen" von Andreas Schnauder

(ET 08.04.2013)

Wien (OTS) - Es ist schon ein doppelbödiges Spiel, das um das Thema Steueroasen abgeht. International treten gerne die USA und Großbritannien als Hüter der Steuerehrlichkeit und Kämpfer gegen die Fluchtburgen an. Doch gerade die sichersten Festungen für unversteuertes Geld stehen unter dem Schutz der beiden größten Finanzmächte. Vor allem London hat viel Erklärungsbedarf: Von den Karibikinseln Cayman Islands und British Virgin Islands bis hin zu den Kanalinseln und der City selbst ist das Königreich direkt und indirekt am weltweiten Versteckspiel beteiligt.

Washington lässt ebenfalls gerne die Kavallerie ausrücken -insbesondere in Europa -, doch bei der Bekämpfung der größten Offshore-Zentren gibt man sich handzahm. Was neben der geografischen Nähe der Karibik mit der bedeutenden Rolle der Investmentbanken, Anwaltskanzleien und Steuerberatungsgruppen zu tun haben dürfte. Die sitzen dann gern in der US-Onshore-Oase Delaware, wo neben Niedrigstabgaben Anonymität hochgehalten wird.

Wenn in diesem internationalen Kontext das österreichische Bankgeheimnis wieder einmal ins Gerede kommt, sollte man die Kirche im Dorf lassen. Im Vergleich zu den jetzt bekannt gewordenen Eiland-Machenschaften spielt der heimische Bankplatz eine höchst untergeordnete Rolle. Was freilich nichts am akuten Handlungsbedarf ändert, wo das Prinzip "Null Toleranz" gegenüber Steuerhinterziehung von der Regierung beharrlich ignoriert wird. Maria Fekter mimt die Beschützerin der kleinen Sparer, wohlwissend, dass derzeit nur über die Offenlegung ausländischer Anleger gesprochen wird. Während die Rolle Fekters als Schutzpatronin der Banken nicht überrascht, ist die Position der SP-Spitze atemberaubend. Sie fordert Gerechtigkeit, Umverteilung und Sozialstaat und macht gleichzeitig vermögenden Steuerhinterziehern die Mauer. Dagegen wirkt Fekter fast geradlinig.

