Bundeskanzler Faymann: Solidarisch die Krise in Europa bewältigen

Kommissionspräsident Manuel Barroso zu Gast im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - "Ich freue mich, dass ein guter Freund unseres Landes zu Besuch gekommen ist, um über grundsätzliche Probleme der Europäischen Union zu sprechen. Wir müssen uns für Wirtschaftswachstum einsetzen und die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Die Ausbildungsgarantie für junge Menschen, wie wir sie in Österreich haben, muss in ganz Europa mit Kraft vorangetrieben werden", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, im Bundeskanzleramt. "Manche meinen, es ginge uns besser, wenn es anderen schlechter geht. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass es uns besser geht, wenn es allen gut geht. Wenn die Kaufkraft in allen EU-Staaten gestärkt wird und der Wirtschaftsstandort Europa damit aufgewertet wird."

Kommissionspräsident Barroso bekräftigte, dass der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit im Fokus der europäischen Politik stehen müsse. Die Europäische Kommission bereite für den Sommer Finanzmarktregulierungen vor, wie etwa einen einheitlichen Rahmen für die Finanzaufsicht, Vorschriften für Kapitalausstattungen der Banken und die Beschränkungen der Manager-Boni.

Auf Nachfrage, ob die im mehrjährigen Finanzrahmen vorgesehenen sechs Milliarden Euro für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und den Aufbau der Jugendgarantie ausreichen werden, sagte Bundeskanzler Faymann: "Es ist ein guter Beginn, aber es wird mehr brauchen. Wir brauchen auch ein gemeinsames Schuldenmanagement, einen gemeinsamen Kampf gegen die Kluft der Anleihezinssätze, die oft durch Spekulation noch vergrößert wird, um Spielräume für Investitionen zu gewinnen. Zudem hoffen wir, dass durch einen flexiblen Umgang mit den Budgetmitteln des mehrjährigen europäischen Finanzrahmens übrige Mittel für Ausbildung und Arbeitsmarkt verwendet werden können."

