NEOS: Von SPÖ geplante Überwachung von Autofahrern rechtswidrig und eine Einladung zum Missbrauch

Wien (OTS) - Verkehrsministerin Bures hat heute in einer Pressekonferenz eine Ausweitung der Überwachung von Autofahren via Videoaufzeichnung vorgestellt.

Wortwörtlich heißt es in einer Aussendung: "Praktisch funktioniert das so: Der diensthabende Polizist aktiviert jene Kamera, die für den betroffenen Streckenabschnitt den besten Bildausschnitt liefert. Er kann sowohl ein Übersichtsbild als auch ein Detailbild abrufen. Sobald die Kamera aktiviert ist, werden die Videos aufgezeichnet."

Es liege also im Ermessen und in der Willkür der Exekutive, wann welche Kameras aktiviert werden. Das wäre geradezu eine Einladung zum Missbrauch. Wer sollte das kontrollieren und vor allem wie sollte kontrolliert werden, ob die Kameras wirklich nur bei Stauereignissen eingesetzt würden? Ausserdem könne man der Polizei mit ihren ohnehin sehr beschränkten Ressourcen nicht zumuten, stundenlange Staubeobachtungen zu bewältigen.

Abgesehen davon rechtfertige ein Stauereignis noch keine Videoüberwachung aller Lenker, die sich zufällig gerade in diesem Stau befänden.

"Wir verwehren uns gegen diese Salamitaktik, die uns in einen Überwachungsstaat führt und unsere jahrhundertelang hart erkämpften Grund- und Menschenrechte weiter scheibchenweise beschneidet. NEOS fordert den gläsernen Staat, nicht den gläsernen Bürger!", sagt NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz.

