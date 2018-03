ÖH: Wieso wird die Reform der Elementarpädagogik eingespart?

Professionalisierung durch tertiäre Ausbildung überfällig

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ist enttäuscht, dass im gestern präsentierten Entwurf für die PädagogInnenbildung Neu die Elementarpädagogikausbildung nicht auf tertiäres Niveau gehoben wird. "Je jünger Kinder sind, desto prägender ist der Einfluss der Bildung. Gerade ElementarpädagogInnen brauchen deshalb eine tertiäre Ausbildung", so Angelika Gruber vom Vorsitzteam der ÖH.

"Österreich ist eines der letzten EU-Länder, die die Ausbildung der ElementarpädagogInnen noch nicht auf tertiäres Niveau gehoben hat, wie international üblich. Jetzt wäre die Chance da, Bildungspolitik am wissenschaftlichen Stand der Zeit zu machen! Bei der durchschnittlichen Dauer von Bildungsreformen in Österreich wäre es fatal, diese notwendige Reform weiter schleifen zu lassen", warnt Gruber. "Auf tertiäres Niveau angehoben, gäbe es auch mehr Anreize für junge Menschen, diesen Bildungsweg einzuschlagen. Auch auf finanzieller Ebene ist eine Aufwertung nötig. Einerseits um dem Gender Pay Gap entgegenzuwirken, denn gerade in der Elementarpädagogik sind häufiger Frauen als Männer tätig. Andererseits auch um mehr Menschen für diese gesellschaftlich enorm wichtige Aufgabe zu gewinnen."

Auch bei der Elementarpädagogik gilt jedoch: "Die Eignung kann nur von den Studierenden selbst durch eine echte Orientierungsphase festgestellt werden. Aufnahmehürden sind vehement abzulehnen", betont Gruber.

