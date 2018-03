EU unterstützt Nutzenbewertung neuer Gesundheitstechnologien

Drei Millionen Euro Forschungsförderung für Health Technology Assessment (HTA) in und für Krankenhäuser

Wien (OTS) - Krankenhäuser haben einen besonderen Bezug zu innovativen Gesundheitstechnologien, da gerade diese Einrichtungen den Haupteintrittsbereich zur Implementierung von neuen Technologien darstellen. Dennoch passiert es immer wieder, dass innovative Gesundheitstechnologien mit hohem Mehrwert nie in die klinische Praxis gelangen - Gesundheitstechnologien ohne besonderen Mehrwert hingegen schon. Dieses Phänomen unterstreicht die Wichtigkeit von Health Technology Assesment (Folgenabschätzung von Gesundheitstechnologien) als Instrument zur Entscheidungsfindung in Krankenhäusern. Um den Nutzen und die Auswirkungen von Health Technology Assessment (HTA) in Krankenhäusern zu stärken, wurde kürzlich im Rahmen des 7. EU Rahmenprogramms eine dreijährige Forschungsförderung in der Höhe von rund 3 Mio. Euro für das Projekt "AdHopHTA: Adopting Hospital Based Health Technology Assessment" (zu Deutsch: Aufnahme von Health Technology Assessment in Krankenhäusern) vergeben. Das Projekt wird gemeinsam von 10 europäischen Institutionen durchgeführt; unter anderem auch mit dem österreichischen Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessement.

Über das Projekt "AdHopHTA"

Das Ziel von AdHopHTA ist es, den Nutzen und die Auswirkungen von Health Technology Assessment (HTA) in Krankenhäusern und in deren unmittelbaren Umfeld zu stärken. Denn gerade in diese Bereichen werden Entscheidungen zum Einsatz neuer Gesundheitstechnologien und zur Mittelvergabe getroffen, ohne dass hochwertige pragmatische HTA Daten, die auf das einzelne Krankenhaus zugeschnitten sind, erhältlich sind.

AdHopHTA will den Einführungsprozess von Innovationen in Krankenhäusern und die verwendeten Instrumente zur Technologiefolgenabschätzung analysieren und eine Analyse der Organisationsmodelle von bereits bestehenden HTA Einheiten an Krankenhäusern durchführen. In weiterer Folge will AdHopHTA aktuelle europäische Trends im Bereich der Koordination zwischen nationaler HTA und regionaler HTA abbilden und Kooperationsmodelle beschreiben. Nach einer Untersuchung der speziellen Anforderungen von Entscheidungsträger/innen in Krankenhäusern und unter Einbeziehung von Erfahrungen, die mit erfolgreich installierten HTA Einheiten an Krankenhäusern gemacht wurden, wird AdHopHTA schließlich einen Kriterienkatalog für "best practice" erstellen. Die Charakteristika der "best practice" Modelle werden auch mit korrespondierenden "business excellence" Kriterien für Institutionen außerhalb des Gesundheitssektors akkordiert. Zusätzlich wird in diesem Kontext auch die aktuelle Rolle der HTA Politik der Europäischen Union neu betrachtet.

Zusammenfassend trägt AdHopHTA zu folgenden Zielen bei:

ein europäisches Ökosystem für HTA in und für Krankenhäuser aufzubauen, in welchem sich bereits bestehende HTA Initiativen verbessern können.

den Start von neuen HTA Programmen in und für Krankenhäuser zu ermöglichen.

Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Inititativen zu erleichtern.

Um den Start von neuen HTA Programmen in Krankenhäusern zu ermöglichen und um die Qualität und Effizienz von aktuellen Initiativen zu verbessern, wird AdHopHTA die folgenen Ergebnisse liefern:

Portfolio von aktuellen HTA Modellen in Krankenhäusern mit Fokus auf deren Stärken und Gültigkeitspotential für andere Krankenhäuser.

Handbuch von "best practice" Beispielen im Bereich hochwertiger HTA Entscheidungsunterstützung in Krankenhäusern.

Erstellung eines Instrumentariums für die Entwicklung von HTA Initiativen in Krankenhäusern.

Modelle guter Zusammenarbeit zwischen nationaler/ regionaler HTA und HTA in Krankenhäusern.

Datenbank von HTA Initiativen und HTA Produkten in Krankenhäusern, welche die EUnetHTA Datenbank "Planned and Ongoing Projects Database POP" vervollständigt.

Das AdHopHTA Konsortium vereint Know-How aus den Bereichen Leistungserbringung in Krankenhäusern, Forschung und Governance und setzt sich zusammen aus den folgenden Institutionen: 1.) Hospital Clinic Barcelona/ FCRB, Spanien; 2.) Business School, University Navarra (IESE), Spanien; 3.) Odense University Hospital (OUH), Dänemark; 4.) University Hospital Center Canton Vaud (CHUV), Schweiz; 5.) Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS), Finnland; 6.) Tartu University Hospital (TUH), Estland; 7.) Catholic University of the Sacred Heart (UCSC), Italien; 8.) Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment (LBI-HTA), Österreich; 9.) Ankara Numune Training and Research Hospital (ANH), Turkey;10.) Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC), Norwegen.

www.adhophta.eu

Über das Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment (LBI HTA)

Das LBI HTA unter der Leitung von PDin Drin. Claudia Wild ist ein Institut der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und versteht sich als unabhängige Instanz der wissenschaftlichen Entscheidungsunterstützung im Gesundheitswesen. Es bietet die wissenschaftliche Grundlage für Entscheidungen zu Gunsten eines effizienten und angemessenen Ressourceneinsatzes. Die Partner des LBI HTA sind das Bundesministerium für Gesundheit, der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger sowie die Landesgesundheitsfonds der neun Bundesländer.

Rückfragen & Kontakt:

Hospital Clinic Barcelona/ FCRB

Drin. Laura Sampietro-Colom, Koordinator AdHopHTA, Innovation Management

E-Mail: lsampiet @ clinic.ub.es



Ludwig Boltzmann Institut Health Technology Assessment

PDin Drin. Claudia Wild, Institutsleiterin

Tel.: +43 (0)1 236 81 19 0

E-Mail: claudia.wild @ hta.lbg.ac.at