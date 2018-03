LH Kaiser: "Gemeinsam unsere Heimat Kärnten wieder auf Kurs bringen"

Peter Kaiser als Landeshauptmann von Kärnten angelobt

Klagenfurt (OTS/LPD) - In Wien wurde heute, Dienstag, Peter Kaiser von Bundespräsident Heinz Fischer offiziell als Landeshauptmann von Kärnten angelobt und verlieh den wartenden Herausforderungen mit den Worten "Der Ernst des Lebens hat schon lange begonnen, jetzt werden wir die Dinge in Kärnten angehen" Nachdruck. Per Handschlag und Unterschrift wurde die Gelöbnisformel von Kaiser und Fischer im Beisein von Bundeskanzler Werner Faymann und Staatssekretär Josef Ostermayer sowie Kaisers Familie besiegelt.

"Ich bin mir bewusst, dass ein großes Stück Arbeit vor uns liegt, um unsere Heimat Kärnten wieder auf Kurs zu bringen. Doch bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit konsensorientierten Koalitionspartnern in den kommenden Jahren viel Positives für die Kärntnerinnen und Kärntner bewirken werden können", so der neue Landeshauptmann.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

Tel.: 05- 0536-10201

http://www.ktn.gv.at