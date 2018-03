Umweltdachverband: Energieeffizienzgesetz zu Bürokratie- und Subventionsmonster ohne Effizienz mutiert!

- Subventionen für fossile Kraftwerke haben nichts mit Energieeffizienz zu tun!

Wien (OTS) - Umweltdachverband an BM Mitterlehner: Sind Sie eine Marionette der E-Wirtschaft oder ein Vertreter des Volkes?

- Appell an Faymann und Spindelegger: Atomstrom raus aus den Pumpspeicherkraftwerken!

"Österreich braucht ein echtes Energieeffizienzgesetz, das klare Ziele setzt und eindeutige Verantwortlichkeiten schafft, den Unternehmen und KonsumentInnen hilft, ihren Energieverbrauch zu senken und Österreich von Uran, Kohle, Öl und Gas unabhängig macht", stellt Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes, klar. "Was morgen von BM Mitterlehner als Energieeffizienzgesetz in den Ministerrat geschickt wird, hat diesen Namen nicht verdient. Subventionen für fossile Kraftwerke, Schlupflöcher für Atomstrom in Österreichs Pumpspeichern und Fördermittel für Ölkessel haben nichts mit einer zukunftsfähigen Energiestrategie zu tun", so Heilingbrunner.

Österreichs Energiezukunft braucht klare Regeln

"Damit Österreichs Energiepolitik endlich im 21. Jahrhundert ankommt und wir eine naturverträgliche Energieversorgung aufbauen können, braucht es einfache, klare Regeln", legt Heilingbrunner dar. Die Kernforderungen des Umweltdachverbandes für ein Energieeffizienzgesetz, das diesem Namen auch gerecht wird, sind:

Energieverbrauch stabilisieren und bis 2050 halbieren!

Keine Schummelei und kein Schönrechnen durch fiktive Einsparungen!

Alle Energieträger sparsam einsetzen!

Verpflichtende Energieeffizienzmaßnahmen für Unternehmen statt branchenweiter Selbstverpflichtungen als Deckmantel für Trittbrettfahrer!

Einsatz erneuerbarer, klimafreundlicher Energieträger (z. B. Windkraft) nicht als Endenergiesparmaßnahme behandeln!

Kein Schlupfloch für Pumpspeicherkraftwerke!

Kein Körberlgeld für fossile Kraftwerke!

Kein Energieeffizienzgesetz ohne wirksame Maßnahmen für den Verkehr!

"Solange diese Probleme nicht vom Tisch sind, kommt Österreichs Energiepolitik um keinen Schritt weiter. Die Stabilisierung bzw. Halbierung des Energieverbrauchs sind keine Wunschträume, sondern absolute Notwendigkeiten, um Österreichs Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu beenden und eine naturverträgliche Energieversorgung aufzubauen. BM Mitterlehner muss sich entscheiden, ob er weiterhin als Marionette in den Fängen der E-Wirtschaft agieren oder als Vertreter des Volkes für eine nachhaltige Zukunft der Energieversorgung unseres Landes sorgen will", so Heilingbrunner.

Umweltdachverband fordert: 100 % grünen Strom für Pumpspeicher in den Alpen!

"Vor einem Jahr wurde der erste Atomgipfel abgehalten. Faymann und Spindelegger haben den gänzlichen Atomstromausstieg bis Anfang 2015 versprochen. Wenn morgen der Ministerrat beschließt, dass 25 % des Pumpspeicherstroms zur Wiederbefüllung der Speicherwasserkraftwerke in den Alpen Atomstrom sein dürfen, dann führt dies den Atomstromausstieg ad absurdum", so Heilingbrunner abschließend.

