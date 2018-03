75 Jahre Erinnerung an den 1. Transport österreichischer Häftlinge in das KZ Dachau

Einladung zur Gedenkveranstaltung

Wien (OTS) - 150 Österreicher wurden vom Wiener Westbahnhof am 1. April 1938 als erster Häftlingstransport in das KZ Dachau verschleppt. Diese Menschen kamen aus allen Bevölkerungsschichten und aus allen politischen und religiösen Lagern. Ihre einzige Schuld bestand in ihrem Bekenntnis zu Österreich.

Im Namen der KZ-Gemeinschaft Dachau und der Plattform Österreichische Lagergemeinschaften laden wir Sie herzlich zur Gedenkveranstaltung mit anschließender Kranzniederlegung am 8. April 2013 am Wiener Westbahnhof ein.

Termin: Montag, 08.04.2013, 10.00 Uhr

Ort: Wien Westbahnhof, Bahnsteig - Ausgang bei der Gedenktafel

Gedenkveranstaltung im Beisein von:

Doris Bures, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Andreas Matthä, Vorstandssprecher der ÖBB-Infrastruktur AG

Ernst Berger, Medizinische Universität Wien

Willi Resetarits, Sänger und Menschenrechtsaktivist

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Univ. Prof. Dr. Ernst Berger

KZ-Gemeinschaft Dachau

Tel.: 0664 783 50 42

e-mail: ernst.berger @ meduniwien.ac.at