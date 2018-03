Umweltdachverband & Alpenverein: rechtswidriger Seilbahn-Baubescheid - BM Bures missachtet Unionsrecht und Natura 2000!

Gesetzeswidrige Baugenehmigung am Piz Val Gronda verstößt gegen die geltende Judikatur des EuGH

BM Bures trägt volle politische und finanzielle Verantwortung für die Zerstörung eines Tiroler Naturjuwels

"Die in dieser Woche erteilte seilbahnrechtliche Genehmigung für die skitechnische Erschließung des Piz Val Gronda in der Seilbahnmetropole Ischgl ist nicht nur eine gewaltige Ohrfeige für alle naturschutzfachlichen Bemühungen der NGOs und der EU-Kommission, diesen wertvollen Lebensraum langfristig zu sichern, sondern auch ein unfassbarer, gesetzeswidriger Verwaltungsakt von Verkehrsministerin Doris Buris gegen die geltende EU-Rechtslage", zeigen sich Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes, und Peter Haßlacher vom österreichischen Alpenverein empört und enttäuscht über die nun erfolgte seilbahnrechtliche Bewilligung für das heftig umstrittene Mega-Bauprojekt in Tirol. "Ich denke, wir sprechen stellvertretend für die gesamte Umwelt- und Naturschutzbewegung in Österreich, wenn wir sagen: BM Bures tritt mit dieser Entscheidung sowohl das Unionsrecht als auch den gesamten bislang geleisteten Einsatz der NGOs, den Piz Val Gronda als Natura 2000-Gebiet auszuweisen, mit Füßen", so Heilingbrunner und Haßlacher unisono.

Genehmigung umgeht Eingriffsverbot in potenzielle Natura 2000-Gebiete

Die EU-Kommission wies in ihrem Schreiben Ende 2012 eindeutig auf die Gefährdung des prioritären Lebensraumtypus "7240 - Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae" an den Hängen des Piz Val Gronda durch den geplanten Seilbahnbau und die Erweiterung des Skigebiets Ischgl hin. "Als dringend von Österreich bzw. dem Bundesland Tirol nachzunominierendes potenzielles Natura 2000-Gebiet ergibt sich demnach die unionsrechtliche Verpflichtung, keinerlei Eingriffe am Piz Val Gronda zuzulassen, die die ökologischen Merkmale dieses Gebiets beeinträchtigen könnten, bis die Natura 2000-Ausweisungsfrage geklärt ist. BM Bures hat somit mit ihrem Seilbahnbescheid einen unfassbaren rechtswidrigen Akt gesetzt, der in jedem Fall Konsequenzen haben wird", betont Heilingbrunner.

Alpenverein und Umweltdachverband sind auch darüber mehr als erstaunt, wie jetzt im Winter die in diesem Hochgebirgsraum äußerst problematische geologische Situation insbesondere in Hinblick auf die Sicherheitsfrage umfassend geprüft und beurteilt werden konnte.

Ministerin Bures und ihre Seilbahnbehörde alleinverantwortlich für rechtliche Folgen

Der Umweltdachverband hat BM Bures vor einigen Wochen eindrücklich ersucht, das seilbahnrechtliche Verfahren am Piz Val Gronda bis zur rechtsverbindlichen Klärung des weiteren Ausweisungsbedarfs als Natura 2000-Gebiet auszusetzen. "Wir haben Bures ausdrücklich und schriftlich auf die Konsequenzen ihres rechtswidrigen Handels hingewiesen. Die Ministerin hat in ihrer einsamen technokratischen Entscheidung jedoch in keiner Weise auf die Proteste der NGOs reagiert und verweigert jegliches Gespräch. Da Bures mit ihrem rechtswidrigen Seilbahn-Baubescheid gegen die ständige Judikatur des EuGH verstoßen hat, ist sie zur Verantwortung zu ziehen", bemerkt Heilingbrunner.

Auch Strafzahlungen seitens des EuGH von Bures zu verantworten

Mit dieser rechtswidrigen Fehlentscheidung übernimmt Verkehrsministerin Doris Bures auch die alleinige Verantwortung für alle finanziellen Folgen, die sich ohne Zweifel ergeben werden. "Bures kann bereits beginnen, sich die drohenden EU-Schadenersatzzahlungen gegen die Republik Österreich mit den Verantwortlichen für den rechtswidrigen Naturschutzbescheid im Land Tirol aufzuteilen und sehen, wie sie die nötigen Euro-Millionen zusammenkratzt", so Heilingbrunner abschließend.

