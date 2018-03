ÖH: Pflichtpraktika auch an FHs und PHs problematisch

Gütesiegel Praktikum für faire Bedingungen

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) unterstützt die Forderungen der AK nach einer Verbesserung der Qualität der Pflichtpraktika für SchülerInnen. Doch auch Studierende sind in großem Ausmaß von intransparenten Praktikumsverhältnissen in der rechtlichen Grauzone betroffen, so Angelika Gruber vom Vorsitzteam der ÖH: "Vor allem Studierende an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen - aber auch Universitäten - die Pflichtpraktika als Teil ihres Studiums absolvieren müssen, sind oft Willkür ausgesetzt. Gegen schlechte oder gar keine Bezahlung, Überstunden oder Aufgaben, die nichts mit dem Bildungsziel der Hochschulen gemeinsam haben, ist man oft machtlos - da es aber im Studienplan steht, müssen Studierende oft in den sauren Apfel beißen. Es findet dadurch oft eine Ausnutzung der PraktikantInnen statt."

Die ÖH hat deshalb gemeinsam mit der Plattform Generation Praktikum, AK und GPA djp das "Gütesiegel Praktikum" ins Leben gerufen. "Mit diesem Gütesiegel sollen jene Unternehmen ausgezeichnet werden, die PflichtpraktikantInnen entlang der von uns definierten Kriterien anstellen", so Gruber. Das sind vor allem klar definierte und vertraglich festgehaltene Ausbildungsziele, Dauer, Beschäftigungsform, Aufgabendefinition und zeitliche Beschränkung des Pflichtpraktikums. Es ist höchste Zeit, dass diese Kriterien zur Normalität werden. "Wir können sowohl Studierenden als auch SchülerInnen nur raten, nach dem "Gütesiegel Praktikum" Ausschau zu halten," so Gruber abschließend.

Alle Informationen zum "Gütesiegel Praktikum" finden sich hier:

http://www.oeh.ac.at/studierenleben/arbeiten/guetesiegel-praktikum/

