Seniorenbund: Hände weg von der 24-Stunden-Betreuung!

Korosec: Neben Pflegefonds-Desaster keine zweite Baustelle aufreißen. Seniorenbund dabei auch zu Demonstrationen bereit!

Wien (OTS) - "Neben den heute berichteten Unsinnigkeiten, die hinsichtlich der Verlängerung des Pflegefonds geplant sein sollen, will zudem die Gewerkschaft die 24-Stunden-Betreuung kippen. Dabei fühlt man sich höchstens an Josef Weinheber erinnert, der festhielt:

'War net Wien, wenn net durt, wo ka Gfrett is, ans wurdt'. Die 24-Stunden-Betreuung funktioniert, daher soll sie bleiben. Wie vor ihrer Einführung 2008 steht der Seniorenbund jederzeit für eine Demonstration zum Erhalt der 24-Stunden-Betreuung bereit und erteilt somit dem Gewerkschafts-Vorstoß eine klare Absage", betont LAbg. Ingrid Korosec, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und Landesvorsitzende des Wiener Seniorenbundes zu einem zweiten Aspekt der heutigen Pflege-Debatte.

"Und wir brauchen nachweislich keine neuen Steuern, um den Pflegefonds zu finanzieren. Auch keine Erbschaftssteuer. In den vergangenen Jahren hat diese Bundesregierung einige vermögensbezogene Steuern eingeführt - diese kann sie für die Pflege gerne zweckwidmen. Freilich nur, wenn dann auch garantiert ist, dass damit Pflege finanziert wird und nicht sonst was", verweist Korosec abschließend auf die heute von ihr schon versendete Stellungnahme zur Situation im Pflegefonds.

