Steindl: KMU bilden 80 Prozent der Lehrlinge in Österreich aus

Förderungen für überbetriebliche Lehrwerkstätten effizienter einsetzen - Wirtschaftsbund-Vorstoß richtiger Schritt im Sinne der Jugendlichen, Steuerzahler, Unternehmer und Wirtschaft

Wien, 29. März 2013 (OTS/Text) - "Die Klein- und Mittelbetriebe bilden 80 Prozent der Lehrlinge in Österreich aus. Rund 36.000 ausbildende Betriebe leisten hier hervorragende Arbeit. Und das, obwohl ausbildende Betriebe nur gut ein Drittel der Förderung pro Lehrstellenplatz erhalten, als die überbetrieblichen Lehrwerkstätten. Für die Unternehmen wird es aber immer schwieriger, qualifizierte Lehrlinge zu finden", betont Konrad Steindl, Vorsitzender des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses und Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, der Handlungsbedarf bei den überbetrieblichen Lehrwerkstätten sieht: "Tatsache ist, dass immer mehr Lehrlinge die gesamte Lehrzeit in der überbetrieblichen Lehrwerkstätte bleiben. Gedacht war das System anders: Dass Defizite von Jugendlichen so schnell wie möglich aufgeholt werden, damit sie in einen Ausbildungsbetrieb wechseln können, wo Lehrlinge dringend gesucht werden. Der Wirtschaftsbund-Vorstoß, die Förderungen effizienter einzusetzen und verstärkt in die betriebliche Ausbildung zu investieren, ist daher ein richtiger Schritt im Sinne der Jugendlichen, der Steuerzahler, der Unternehmer und der Wirtschaft." ****

