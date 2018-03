Dauerbrenner Steinbrener: Systematische Lohnvorenthaltung in Schärdinger Firma

Linz (OTS) - 33 abgeschlossene Rechtsfälle seit 2001: Die Buchbinderei Steinbrener aus Schärding beschäftigt die Rechtsexperten/-innen der Arbeiterkammer schon länger als ein Jahrzehnt. Erst kürzlich erkämpften sie für eine Arbeitnehmerin mehr als 7300 Euro. Sie hatte monatelang kein Geld erhalten.

Die Frau war etwas länger als fünf Jahre bei der Buchbinderei Steinbrener beschäftigt. Immer wieder hatte sie den Lohn erst mit mehrmonatiger Verspätung bekommen - und das trotz permanenter Aufforderungen an ihren Chef, er solle zahlen. Anfang 2012 hatte sie genug davon und trat berechtigt aus dem Arbeitsverhältnis aus. Weil noch einige Monatslöhne offen waren, wandte sie sich an die AK Schärding und ersuchte um Rechtshilfe.

Ein Rechtsexperte der Arbeiterkammer forderte den Unternehmer ebenfalls auf, die offenen Ansprüche zu begleichen. Es ging um fast vier Monatslöhne, anteilige Sonderzahlungen und eine Kündigungsentschädigung.

Weil Steinbrener sich weigerte, seine Schulden bei der Arbeitnehmerin zu bezahlen, ging die AK für ihre Mandantin vor Gericht, um die ausständigen Zahlungen einzuklagen. Mit Erfolg: Die Arbeiterin bekam zu 100 Prozent Recht. Mit einem gerichtlichen Zahlungsbefehl wurde der Buchbinder gezwungen, der Frau das Geld, das er ihr vorenthalten hatte, in Summe mehr als 7300 Euro, nachzuzahlen.

Schon zuvor hatten die Rechtsexperten/-innen der AK seit 2001 in 32 Fällen gegen die Machenschaften der Firma Steinbrener angekämpft. "Das ist eine jener Firmen, die systematisch gegen das Arbeitsrecht verstoßen, und es auch bei eindeutiger Rechtslage auf ein Gerichtsverfahren anlegen - auf Kosten der Beschäftigten", beklagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

"Wir werden gegen Rechtsbrecher wie die Firma Steinbrener auch weiterhin mit aller Vehemenz vorgehen, weil die systematische Schädigung der Arbeitnehmer nicht nur deren Existenz gefährdet, sondern letztlich auch der Wirtschaft großen Schaden zufügt", kündigt Kalliauer an und verweist dabei auf die Bilanz 2012 der AK Oberösterreich: Allein im vergangenen Jahr wurden in arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten und in Insolvenzverfahren mehr als 85 Millionen Euro erstritten.

