Neues Volksblatt: "Neiddebatte" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 28. März 2013

Linz (OTS) - Für Kreativität beim Erfinden von Vorschlägen für die Umschichtung von EU- und anderen Mitteln von der Landwirtschaft in andere Bereiche muss es im Bereich der sozialdemokratischen Arbeitnehmervertreter Bonuspunkte geben. Anders ist es gar nicht möglich, dass von roten Arbeiterkämmerern oder Gewerkschaftern die Neid- und Umverteilungsdebatte immer wieder und mit immer neuen Argumenten angeheizt wird. Und das in einem Ton, der deutlich macht, dass man an einer seriösen Debatte gar nicht interessiert ist.

Wenn etwa eine AK-Direktorin aus Wien, wo man mit der U-Bahn leicht und kostengünstig ins Büro kommt, gegen die Güterwege polemisiert, dann weiß man, worum es geht: ums gegeneinander Ausspielen von Stadt und Land und um die Missachtung der Landwirtschaft und des Ländlichen Raums insgesamt. Und alles nach dem Prinzip: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Denn die knapp 100.000 Nebenerwerbslandwirte, zumeist Pendler, die brav AK-Beiträge zahlen, sich aber von "ihrer" Interessenvertretung den Luxus eines asphaltierten Güterwegs vorhalten lassen müssen, die haben halt Pech gehabt.

Würden die Arbeitnehmervertreter, die im Gegensatz zur Wirtschaft die Europäisierung und Globalisierung total verschlafen haben, ihr Hirnschmalz dafür verwenden statt für Neiddebatten im heimischen Schrebergarten - den Arbeitnehmern wäre mehr geholfen!

