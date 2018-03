Neues Volksblatt: "Blauäugig" von Markus EBERT

Ausgabe vom 27. März 2013

Linz (OTS) - Hatte die abgwählte FPK-Partie um LH Gerhard Dörfler, LR Harald Dobernig und LAbg. Hannes Anton schon mit ihrem beharrlichen Anspruch auf die Landtagsmandate den Beweis angetreten, dass es Sesselkleberei auch in Blau gibt, so ist Dörflers nunmehrige Rochade in den Bundesrat der endgültige Beweis, dass die Blauen in jenem Eck angekommen sind, in das SPÖ und ÖVP seit dem Aufstieg von Jörg Haider gerückt worden waren - nämlich das der Pfründebewahrer. Wenn Dörfler nun dezidiert in den Dienst der Strache-Partei gestellt wird -sozusagen als Kontaktmann für Südosteuropa - wird der Wähler und Steuerzahler aufs Neue verhöhnt. Denn genau dort hat die Kärntner Hypo unter den Augen der blauen Führungsriege den Großteil jenes Geldes versenkt, für das heute die steuerzahlende Solidargemeinschaft in ganz Österreich aufkommen muss.

Eigentlich müsste aus dem Bundesrat ein dutzendfacher Aufschrei gegen den Einzug Dörflers in die Länderkammer kommen, denn ein abgehalfterter Politiker seines Formats gereicht dieser Institution wahrlich nicht zur Ehre. Damit wird der Bundesrat als Auszugsstüberl für Polit-Versager diskreditiert. Umso öfter muss betont werden, dass Dörflers politische Heimat Blau ist. Anzunehmen, dass ausschließlich dort die Anständigen zu Hause sind, wäre mehr als blauäugig. Und von "ehrlicher Erneuerung", wie sie HC Strache propagiert, ist weit und breit nichts zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at