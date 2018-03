BMF: Pensions- und Gehaltsauszahlungen heuer noch vor Ostern

Bund folgt gesetzlichem Auftrag und sichert rechtzeitige Anweisung

Wien (OTS) - Eine kalendarische Besonderheit führt 2013 dazu, dass durch das heurige Osterwochenende die Gehalts- und Pensionsauszahlungen am 1. des Monats April nicht durchgeführt werden können. Das Bezügegesetz stellt aber sicher, dass in einem derartigen Fall die Bezüge am vorhergehenden Werktag auszuzahlen sind. Dass dies heuer wiederum der Karfreitag ist, birgt allerdings eine zusätzliche Herausforderung.

Seit dem Vorjahr laufen in Österreich alle Überweisungen nicht mehr bilateral zwischen den einzelnen Banken, sondern via Hausbank des Bundes über die Geldservice Austria, einer Tochter der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Das Zahlungsverkehrssystem, mittels dem diese Überweisungen getätigt werden, heißt TARGET2 und wird von allen Nationalbanken im Eurosystem gemeinsam betrieben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Feiertage wiederum als TARGET-Schließtage definiert, was zur Folge hat, dass es für die Geldströme in der Eurozone am Freitag vor Ostern nicht zur Verfügung steht.

Mit Bedacht auf das Zahlungsdienstegesetz, wonach eine Überweisung maximal einen Werktag in Anspruch nehmen darf, wird daher das Überweisungsziel für Pensionen und Gehälter auf Mittwoch, den 27. März 2013 verlegt. So stellt die Finanzverwaltung sicher, dass die Gehälter und Pensionen am 28. März - und damit noch vor Ostern - auf den Empfängerkonten wertgestellt sein werden.

