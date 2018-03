Neues Volksblatt: "Retro-Schule?" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 26. März 2013

Linz (OTS) - An die von linken Bildungspolitikern und -experten gebetsmühlenartig wiederholte Forderung nach Einführung der gemeinsamen Schule der Zehn- bis 14-Jährigen - landläufig als Gesamtschule bezeichnet - haben wir uns schon gewöhnt. Allerdings kennen wir nur die Forderung, nicht aber die Vorteile gegenüber dem differenzierten Schulsystem. Die Antwort, warum es besser sein soll, Kinder mit unterschiedlichen Talenten und unterschiedlichem Leistungswillen in einer Einheitsschule zu unterrichten, sind uns die Linken bisher schuldig geblieben.

Mitten hinein in die Debatte über die Einheitsschule nach der Volksschule platzen jetzt die Grünen mit ihrer Forderung nach der Einheitsklasse in der Volksschule, und zwar für alle Schüler von der Vorschulklasse bis zur zweiten Klasse Volksschule. Das Ganze läuft unter "Integrieren statt separieren" und dient der Abschaffung der bei den Grünen unbeliebten Vorschulklassen.

Was es allerdings den Kindern der zweiten Klasse Volksschule bringt, wenn sie mit Erstklasslern und Vorschulklassen-Kindern ohne Deutschkenntnisse zusammengespannt werden, bleibt ebenso im Dunkel wie die Vorteile der Gesamtschule; zumindest für jene, die in der Schule etwas lernen wollen - vielleicht sogar ein bisserl mehr als der Durchschnitt, auf den offensichtlich alle hingetrimmt werden sollen.

Die einklassige Volksschule hatten wir schon - kommt jetzt die Retro-Schule?

