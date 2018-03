AUGE/UG, Paiha: "Volle Unterstützung für Forderung nach sechster Urlaubswoche!"

Ausweitung des Urlaubsanspruchs kann allerdings nur ein Baustein eines umfassenden Arbeitszeitverkürzungspakets sein

Wien (OTS) - Volle Unterstützung für die gewerkschaftliche Forderung nach einer sechsten Urlaubswoche kommt von der AUGE/UG, den Alternativen, Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen. "Jede Maßnahme, die zu einer Verkürzung der Arbeitszeit und zu einer gerechteren Balance zwischen Arbeits- und Lebenszeit führt, ist zu begrüßen. Im Sinne der Verkürzung der Jahresarbeitszeit steht die sechste Urlaubswoche schon lange auf dem Forderungskatalog der AUGE/UG. Wenn nun auch die gewerkschaftliche Diskussion darüber in die Gänge kommt, kann uns das nur recht sein", freut sich Klaudia Paiha, Bundessprecherin der AUGE/UG.

Zwt.: Braucht umfassendes Arbeitszeitverkürzungspaket!

Die Ausweitung des Urlaubsanspruchs könne allerdings nur ein Baustein eines umfassenden Arbeitszeitverkürzungspakets sein. "Es braucht zusätzliche Maßnahmen in Richtung Verkürzung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit sowie Rechtsansprüche auf berufliche Auszeiten über die gesamte Erwerbsphase hinweg - nicht zuletzt um Arbeitsdruck zu nehmen, Zeit für Erholung zu schaffen und so Burn-Out zu verhindern," so Paiha.

Paiha erinnert in diesem Zusammenhang an die Initiative deutscher WissenschafterInnen, GewerkschafterInnen und PolitikerInnen für eine 30-Stunden-Woche, die bei den österreichischen Gewerkschaften nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen ist. "Gerade hinsichtlich des Aspekts der gerechteren Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern muss aus gewerkschaftlicher Sicht die Verkürzung der wöchentlichen- und täglichen Arbeitszeit ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung darf entsprechend nicht bei einer sechsten Urlaubswoche aufhören", schließt Paiha.

