ÖH an Töchterle: Ministerium muss die Kosten für den Fleckerlteppich übernehmen

ÖH betreibt mit MaturantInnenberatung Schadensbegrenzung

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ist nicht verwundert, dass viele Universitäten keine Aufnahmeverfahren durchführen, wie von Minister Töchterle erhofft. Christoph Huber, Generalsekretär der ÖH, erklärt: "Es ist ein gutes Zeichen, dass sich die Universitäten nicht als Marionetten des Ministers missbrauchen lassen. Was jedoch von der missglückten Aktion Zugangsbeschränkungen bleibt, ist Chaos. Junge Studieninteressierte sehen sich jetzt mit einem unübersichtlichen Wirrwarr von verschiedensten Aufnahmemodi, Registrierungsfristen, Prüfungsterminen und Prüfungsgebühren konfrontiert. Die MaturantInnenberatung der ÖH betreibt zwar Schadensbegrenzung in ganz Österreich, es ist aber abzusehen, dass viele Menschen aufgrund von Informationsmangel oder Bürokratie vom Studieren abgehalten werden."

Eine große, bis dato unbeantwortete Frage ist auch noch, wer denn für dieses Chaos eigentlich zahlt. "Die ÖH fordert, dass das Ministerium alle Kosten für die Aufnahmeprüfungen übernimmt. Es ist inakzeptabel, dass Studierende oder Universitäten auf den Kosten sitzenbleiben. Außerdem fordern wir Minister Töchterle auf, offenzulegen, welche Kosten die Zugangsbeschränkungen verursachen. Testkonzipierung, Raummiete, Transport, Fragebögenauswertung, Informationshomepages etc. sind nicht gratis. Wir wollen genau wissen, um welchen Preis junge Menschen am Studieren gehindert werden - so absurd das auch klingt", so Huber.

