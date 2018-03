GSK Nachhaltigkeitsbericht 2012

Fortschritte bei Innovation, Zugang zu Medizin, Transparenz

Selbstverpflichtung für eine bessere Gesundheitsversorgung

GSK veröffentlicht den Corporate Responsibility Report und bekräftigt damit erneut seine Verpflichtung zu Verantwortung, Offenheit und Transparenz. Neben Fortschritten im Jahr 2012 enthält der Bericht 23 selbstverpflichtende Aussagen für eine nachhaltige Zukunft zum Zugang zu Medizin, zu Transparenz und zu einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Unternehmerische Verantwortung ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von GSK, um finanziellen Erfolg sicherzustellen und einen Mehrwert für PatientInnen, KonsumentInnen und Träger im Gesundheitswesen zu schaffen.

Sir Andrew Witty, CEO von GSK: "Ein vertrauenswürdiges und verantwortungsvolles Verhalten untermauert unseren Geschäftserfolg. Unsere Aufzeichnungen aus 2012 zeigen, dass wir gute Fortschritte machen. Wir konnten die Transparenz für klinische Daten verbessern, führen im Access to Medicines Index und haben die Fördermittel für unsere unabhängige Forschung in unserem "Offenen Labor" in Tres Cantos in Spanien gegen Krankheiten in Entwicklungsländern verdoppelt. Wir sind uns dessen bewusst, dass es noch mehr zu tun gibt und wir stellen uns weiterhin der Herausforderung, um neue Ansätze zu finden, die das Leben der Menschen auf der ganzen Welt verbessern und einen Mehrwert für die Gesellschaft und für unsere Teilhaber schaffen. Aus diesem Grund gehen wir neue, langfristige Verpflichtungen ein, die es Außenste-henden ermöglichen, unsere Fortschritte mit zu verfolgen und uns noch mehr in die Verantwor-tung zu nehmen."

Fortschritte 2012: Innovation, Zugang zu Medikamenten und Transparenz

- Innovation: Der wichtigste Beitrag von GSK für eine bessere Gesundheit ist die wissenschaftliche Innovation - das Erforschen und Entwickeln neuer Arzneimittel und Impfstoffe. Im vergangenen Jahr hat GSK 3,5 Milliarden Pfund (rund Euro 4,1 Milliarden) in Kernprojekte im Bereich Forschung & Entwicklung investiert. In den nächsten drei Jahren könnten 15 potenzielle neue Arzneimittel und Impfstoffe für PatientInnen zur Verfügung stehen. GSK hat außerdem der Tres Cantos Open Lab Stiftung weitere 5 Millionen Pfund zur Verfügung gestellt, um damit unabhängige Forschung gegen Krankheiten in Entwicklungsländern zu unterstützen.

- Zugang zu Medikamenten: GSK arbeitet aktiv daran, dass Medikamente und Impfstoffe für jene, die sie brauchen, zugänglich und finanzierbar sind. 2012 hat das Unternehmen Pneumokokken-Impfstoffe für das GAVI Impfprogramm in Pakistan zur Verfügung gestellt, mit dem 4,8 Millionen Kinder pro Jahr erreicht werden können. Die Anzahl der Medikamente, die GSK in die ärmsten Länder der Welt liefert, ist in den letzten Jahren um die Hälfte gestiegen - von 55 Millionen Packungen in 2010 auf 82,5 Millionen in 2012.

- Transparenz bei klinischen Daten: GSK setzt sich für größtmögliche Transparenz ein und hat 2012 weitere Schritte gesetzt, um den Zugang zu anonymisierten, detaillierten Daten von klinischen Studien zu seinen Medikamenten zu ermöglichen. Damit soll das wissenschaftliche Verständnis verbessert und über medizinische Gutachten informiert werden. GSK war auch das erste pharmazeutische Unternehmen, das sich der AllTrials Kampagne für die Transparenz von klinischen Studien angeschlossen hat.

Weitere Verpflichtungen

Durch das Festlegen auf neue Verpflichtungen kann GSK seine Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit effektiver messen und kommunizieren. Im CSR-Bericht verpflichtet sich GSK dazu,

- weiterhin mit Partnern zusammen zu arbeiten, um die Gesundheitsinfrastruktur zu stärken und den Zugang zur Gesundheitsversorgung in wenig entwickelten Ländern für 20 Millionen unterversorgte Menschen bis 2020 zu verbessern.

- in die Entwicklung von Impfstoffen zu investieren, die keine durchgehende Kühlung benötigen, um die Distribution einfacher und kostengünstiger zu machen.

- den werte-basierten Ansatz bei seinen weltweiten Verkaufs- und Marketing-Praktiken fortzusetzen und die Interessen der KonsumentInnen und PatientInnen in den Mittelpunkt zu stellen.

- die Möglichkeiten zur Freiwilligenarbeit von GSK MitarbeiterInnen auszubauen und dadurch sowohl deren persönliche Entwicklung als auch positive Veränderungen im Gesundheitsbereich zu bewirken.

- seinen gesamten ökologischen Fußabdruck bis 2020 im Vergleich zu 2010 um 25 % zu reduzieren und bis 2050 eine CO2-neutrale Wertschöpfungskette zu erreichen.

Die vollständige Liste der Verpflichtungen sind im Nachhaltigkeitsbericht 2012 aufgelistet. GSK wird im nächsten CSR-Report über die Fortschritte dieser selbstauferlegten Verpflichtungen berichten.

GlaxoSmithKline - eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen - engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, indem sie ihnen ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben ermöglicht.

