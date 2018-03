Tiroler Tageszeitung Ausgabe vom 23. März 2013; Leitartikel von Mario Zenhäusern: "Abschied eines Unbequemen"

Innsbruck (OTS) - Utl: Drei Tage vor seinem 56. Geburtstag übergibt Anton Steixner die Führung des Bauernbundes an Josef Geisler. Ein machtbewusster Politiker und mit allen Wassern gewaschener Interessenvertreter verlässt die öffentliche Bühne.

Heute beginnt der lange Abschied des Anton Steixner. Im Herbst des Vorjahres hat das politische Schwergewicht seinen Rückzug

angekün digt. Heute übergibt er den Bauernbund, den er seit 1988 als Obmann geführt hat, an Josef Geisler. Nach den Wahlen im April legt er auch sein Amt als Mitglied der Tiroler Landesregierung nieder. Toni Steixner war in all seinen Funktionen ein Unbequemer. Ob als Interessenvertreter seines Berufsstands, als Landtagsabgeordneter, als Vizepräsident des Tiroler Landtags oder zuletzt als Mitglied der Landesregierung und Landeshauptmannstellvertreter - Steixner war immer einer, der sich nicht verbiegen wollte und sich auch nicht verbiegen ließ. Hart in der sachlichen Auseinandersetzung, selten untergriffig, nie persönlich verletzend.

Der Landwirt aus Mutters stand und steht symbolhaft für den Bauernadel, in dessen mächtiger Hand viele das Land sehen. Wie kein Zweiter im Land hat er polarisiert, die Menschen in Freunde und Feinde geteilt. Tatsächlich versteckte sich Steixner nie, wenn es darum ging, für seine Landwirte einzutreten. Er kokettierte mit seiner Macht und der des Bauernbundes, nützte die Unerfahrenheit vieler politischer Gegner ein ums andere Mal aus und war auch in Sachen politischer Intervention ein Meister. Dabei hat Steixner, das müssen nach Ablauf dieser Legislaturperiode auch seine Kritiker zugeben, den Blick für das große Ganze nie verloren. Sein großes Engagement in der Energiewirtschaft und im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs - um nur zwei von vielen Bereichen zu nennen - hat ihm Anerkennung über die Grenzen Tirols hinaus eingebracht. Selbst politische Gegner attestieren ihm eine Handschlagqualität, die selten geworden ist heutzutage. Gerade in der Politik. Es gibt Schlechteres, was man über einen sagen kann, der 25 Jahre "im Geschäft" war. Steixner gibt die Führung des Bauernbundes drei Tage vor seinem 56. Geburtstag ab. Es ist also nicht das Alter, das ihn zum Leisertreten zwingt. Wohl mehr der Frust, zwischen Interessenvertretung auf der einen und Regierungsverantwortung auf der anderen Seite zerrieben zu werden, und die Enttäuschung über den zuletzt immer aggressiveren Stil einiger Gegner auf dem Landhaus-Parkett.

Mit seinem Rücktritt hat sich Steixner aus der Schusslinie genommen. Dort steht jetzt der neue Bauernbund-Obmann Sepp Geisler -und der erhielt gleich einen Vorgeschmack, wie sich das anfühlt: Im aktuellen Politiker-Vertrauensindex rutschte er hinter Steixner an die letzte Stelle.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610