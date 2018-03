Hüftprothesen: Ärztekammer begrüßt Stögers Hinweis auf ärztliche Kompetenz

Urteile von Ärztinnen und Ärzten müssen über ökonomischen Interessen stehen

Wien (OTS) - Die Ärztekammer begrüßt ausdrücklich die Aussagen von Gesundheitsminister Alois Stöger in der Debatte um die Kontingentierungen bei Hüftprothesen in Oberösterreich. "Wir sind hier ganz klar einer Meinung mit dem Minister, wonach die Auswahl von Implantaten Kompetenz der Ärztinnen und Ärzte ist und Spitäler in keinem Fall einen ökonomischen Druck auf diese ausüben dürfen", betont Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer für Wien. ****

Keinesfalls dürfe es dazu kommen, dass Patienten, die eine "gute Hüfte" wollten, diese in Zukunft selber zahlen müssten. Szekeres:

"Die Bedenken der Ärztekammer scheinen sich am Beispiel der oberösterreichischen Vorgaben bei der Verwendung von Hüftimplantaten zu bewahrheiten: "Es wird dort nicht reformiert, sondern gespart, ohne Rücksicht auf soziale, gesundheits- und medizinbezogene Fakten und Argumente."

Die Kontingentierung von Hüftprothesen der GESPAG sei jedenfalls ein erster Beleg für eine "äußerst bedenkliche Entwicklung". Szekeres warnt davor, dass sich dieses Vorgehen auch auf Entscheidungen über Medikamenteneinsatz oder die Dauer von stationären Behandlungen ausweiten könnte.

Es müsse in allen diesen Bereichen garantiert werden, dass Patienten auch tatsächlich die besten Medikamente, Materialien und Behandlungen erhielten. "Die Auswahl kann daher nur von Ärztinnen und Ärzten getroffen werden", bekräftigte Szekeres, der in diesem Zusammenhang die Einbindung der Ärzteschaft in alle Reformvorhaben im Gesundheitswesen als "unbedingt notwendig" erachtet. (ssch)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien - Pressestelle

Dr. Hans-Peter Petutschnig

Tel.: (++43-1) 51501/1223, 0664/1014222, F:51501/1289

hpp @ aekwien.at

http://www.aekwien.at