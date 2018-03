ViiV Healthcare kündigt freiwillige Lizenzvereinbarung an, um den Zugang zu HIV Medikamenten für Kinder zu erhöhen

Durch die Vereinbarung steigt die Anzahl der von ViiV Healthcare insgesamt freiwillig vergebenen Lizenzen auf 14

Wien (OTS) - ViiV Healthcare kündigte am 27. Februar 2013 die Zusammenarbeit mit dem Medicines Patent Pool (MPP) an, einer von den Vereinten Nationen gestützten öffentlichen Gesundheitseinrichtung. MPP wurde im Juli 2010 mit dem Ziel gegründet, den Zugang zu HIV Medikamenten zu erhöhen. Im Zuge der Zusammenarbeit gewährt ViiV Healthcare dem MPP eine freiwillige Lizenz für pädiatrische Rezepturen mit dem antiretroviralen Arzneistoff Abacavir für die 118 Länder, in denen die meisten Kinder mit HIV leben (98,7 %). Abacavir wird derzeit von der WHO als bevorzugter Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Inhibitor (NRTI) in der First-Line Therapie bei Säuglingen und Kindern empfohlen.

ViiV Healthcare hat bereits 13 freiwillige Lizenzvereinbarungen mit Generikaunternehmen, die die Herstellung und den Verkauf von kostengünstigen Versionen von ViiV Healthcare Medikamenten in den Ländern ermöglichen, die am meisten von HIV betroffen sind und die am wenigsten in der Lage sind, für die Behandlung und Pflege zu zahlen. 2011 lieferten ViiV Healthcare und seine Lizenznehmer geschätzte 717 Millionen antiretrovirale Tabletten. Dies entspricht umgerechnet ungefähr einem Jahresbedarf von einer Million HIV-Patienten.

Weltweit leben etwa 3,4 Millionen Kinder mit HIV. 72% der Kinder mit Therapiebedarf haben keinen Zugang zu einer angemessenen Behandlung und zu Medikamenten. Es gibt verschiedene Hürden, die verhindern, dass die Anzahl der Kinder unter Therapie erhöht wird. Eine davon ist der Mangel an kostengünstigen Medikamenten, die für Kinder geeignet sind.

Im Juli 2010 erklärte ViiV Healthcare, dass das Unternehmen seine Pipeline durch unentgeltliche freiwillige Lizenzvergaben und für gemeinnützige Initiativen in allen am wenigsten entwickelten Ländern, in allen Ländern mit niedrigem Einkommen sowie in Subsahara Afrika zur Verfügung stellt. Dieser Vereinbarung entsprechend würden die Pipeline-Produkte zur pädiatrischen HIV-Therapie als Lizenz für MPP für die 118 Länder bereitgestellt, sobald die heute angekündigte freiwillige Lizenzvereinbarung für Abacavir von den Zulassungsbehörden genehmigt wurde.

Dr. Dominique Limet, CEO ViiV Healthcare, kommentierte: "Wir von ViiV Healthcare haben uns verpflichtet, unseren Teil dazu beizutragen, die Lücken in der Versorgung und Behandlung von Kindern mit HIV anzusprechen. Die Vereinbarung mit dem Medicines Patent Pool baut auf den bestehenden 13 gewährten Lizenzen mit unseren Generikapartnern auf, sowie auf der breiten Palette von Initiativen, die durch unseren Paediatric Innovation Seed Fund unterstützt werden, der sich zum Ziel gesetzt hat, die pädiatrische HIV-Forschung und die Betreuung und Behandlung in Gebieten mit eingeschränkten Ressourcen zu verbessern. Das übergeordnete Ziel unserer Bemühungen ist es, das Leben von Kindern mit HIV zu verbessern und die Medikamente von ViiV Healthcare für sie verfügbar zu machen."

Die Vereinbarung mit MPP folgt der Zusammenarbeit von ViiV Healthcare mit CHAI und Mylan Laboratories Limited zur Entwicklung einer wohlschmeckenden dispergierbaren Kombination von Abacavir/Lamivudin für den pädiatrischen Gebrauch in unterversorgten Gebieten, die als Teil des Paediatric Innovation Seed Fund Programms des Unternehmens im Juli 2012 bekannt gegeben wurde.

Über ViiV Healthcare

ViiV Healthcare hat sich als Pharmaunternehmen weltweit auf den Bereich HIV spezialisiert und wurde im November 2009 von GlaxoSmithKline (LSE: GSK) und Pfizer (NYSE: PFE) mit dem Ziel gegründet, die Behandlung und Therapie für HIV-Patienten zu verbessern. Shionogi trat dem Unternehmen als 10%iger Shareholder im Oktober 2012 bei. Das Ziel von ViiV ist es, sich intensiver im Bereich HIV/AIDS zu engagieren, als es ein anderes Unternehmen je getan hat, und neue Ansätze zu finden, um hochwirksame und innovative HIV-Therapien zu entwickeln sowie betroffene Communities zu unterstützen. Weitere Informationen zu Firma, Management, Portfolio, Pipeline und Engagement erhalten Sie unter www.viivhealthcare.com.

Über ViiV Healthcare Österreich

ViiV Healthcare wurde Ende 2009 von GlaxoSmithKline (GSK) und Pfizer als gemeinsames HIV-Unternehmen gegründet. In 16 Ländern wurden eigene Firmenniederlassungen von ViiV Healthcare gegründet, so z.B. in Deutschland, den USA und in Großbritannien. In anderen Märkten agiert GSK als exklusiver Distributor und als Franchisepartner für ViiV Healthcare. Auch in Österreich ist GSK nach diesem Abkommen für ViiV Healthcare tätig. Weitere Informationen zu Firma, Management, Portfolio, Pipeline und Engagement finden Sie unter www.viivhealthcare.com & www.glaxosmithkline.at

