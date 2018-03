Tiroler Tageszeitung vom 20. März 2013; Leitartikel von Michael Sprenger: "Straches Klotz am Bein"

Innsbruck (OTS) - Utl: Als FPÖ-Obmann Strache die Kärntner Freiheitlichen wieder im Schoß der blauen Familie begrüßen konnte, ließ er sich als Stratege feiern. Jetzt droht er, von den Trümmern der auseinanderbrechenden Partei getroffen zu werden.

Immer dann, wenn bei den Freiheitlichen Parteifreunde zu diese Herrschaften mutieren, droht sich die Partei einmal mehr zu spalten. Und die jüngere Geschichte des Dritten Lagers ist reich an Herrschaften. Die Spaltungs geschichte spannt sich vom Liberalen Forum über das BZÖ und ist nun bei den Kärntner Freiheitlichen angelangt.

Doch im Unterschied zu dem vielleicht ernsthaften Versuch von Heide Schmidt und Co., eine liberalere Note zu verfolgen, und aufgrund der orangen Abspaltung unter Jörg Haider, um einen zweiten Aufstand (nach Knittelfeld) gegen die seinerzeitige Regierungsmannschaft zu verhindern, stellt sich das aktuelle Spaltungskapitel anders dar. Vor allem für FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache.

Denn er war es, der gemeinsam mit dem damaligen FPK-Obmann Uwe Scheuch die Kärntner Freiheitlichen aus dem BZÖ herausbrach. Strache ließ sich als Stratege feiern, beschädigte er doch die orangen Herrschaften und riss sich zugleich die stärkste freiheitliche Landesgruppe unter den Nagel. Damals, am 16. Dezember 2009, wurde dieser Schachzug pathetisch gefeiert. "Willkommen daheim", begrüßte Strache die alten Freunde aus Kärnten. Und Scheuchs Antwort: "Es tut gut, wieder zu Hause zu sein."

Jetzt hatte Strache die Herrschaften in der Partei sitzen - und mit ihnen die Kärntner Korruptionsskandale und die Machenschaften von Haider und seinen Epigonen am Hals. Bis zum Wahltag am 3. März hoffte Strache bei sich noch, mit einem blauen Auge aus der von ihm eingefädelten Parteifusion herauszukommen. Eine glatte Fehleinschätzung. Die FPK stürzte von 44 Prozent auf unter 20 Prozent ab. Sie verlor nicht nur den Landeshauptmann, sondern ist drauf und dran, auch noch den Klubstatus zu verlieren, weil drei Herrschaften, die man einst so freudig begrüßte, jetzt ihr Mandat an nehmen wollen.

Strache muss nun rasch eine Gegenstrategie entwerfen, will er nicht mit diesem Klotz am Bein in den Nationalratswahlkampf humpeln. Und in der Logik der FPÖ kann das nur heißen, dass man mit diesen Herrschaften nichts mehr zu tun haben will. Der Unterschied zu den bisherigen freiheitlichen Parteispaltungen ist nur, dass dieses Mal Strache aktiv die Spaltung durchführen - und die Schwesterpartei wieder aus dem Haus der Blauen ent fernen muss. Derweil fliegen ihm aber die Kärntner Trümmer, die er indirekt mitverursacht hat, um die Ohren.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610