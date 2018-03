ÖH ad Bildung in Zahlen: Rote Zahlen für Österreichs Bildungspolitik

Versäumnisse lassen sich nicht mit den Brechstangen Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren beheben

Wien (OTS) - Der heute veröffentliche Bericht "Bildung in Zahlen" der Statistik Austria, zeigt deutlich, dass es in der Bildungs- und Hochschulpolitik in den letzten Jahren zu massiven Verfehlungen kam. "Bildung ist immer noch vererblich, die AkademikerInnenquote viel zu niedrig und der qualitative und quantitative Ausbau der Hochschulen lässt immer noch auf sich warten", so Janine Wulz vom Vorsitzteam der ÖH. "Ein Anstieg von 0,3% ist mikroskopisch klein und verschwindet im Nichts, wenn er mit dem aktuellen Rückstand Österreichs in Bezug gestellt wird. Auch wenn Meister-und Werkmeisterprüfungen zu den akademischen Abschlüssen hinzugezählt werden liegt Österreich mit 19,3% immer noch um 8.3% unter Schnitt der EU Staaten, die auch OECD-Mitglied sind."

Die Anzahl der belegten sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien hat sich laut dem Bericht in den letzten 10 Jahren kaum verändert und ist von rund 64.000 belegten Studien im Jahr 1998/99 sogar auf zuletzt 61.000 gesunken. "Es war genug Zeit und es ist mittlerweile höchste Zeit, die Studienplätze endlich zukunftsorientiert auszubauen", so Janine Wulz vom Vorsitzteam der ÖH. "Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Probleme in den sogenannten Massenfächern hausgemacht sind. Das gerade die Wirtschaftswissenschaften von den kürzlich eingeführten Zugangsbeschränkungen betroffen sind, ist vor dem Hintergrund dieser Zahlen geradezu absurd."

"Auch in der Medizin gibt es auf Grund von Zugangsbeschränkungen heute bereits um 7.000 - und damit um mehr als ein Drittel - weniger Studierende als noch 2006. Anstatt die notwendigen finanziellen Mittel für die Hochschulen zur Verfügung zu stellen hat sich die Politik in Österreich zuerst zurückgelehnt und gewartet und versucht jetzt ihre Versäumnisse mit den Brechstangen Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren auf dem Rücken der Studierenden wieder gerade zu biegen", so Wulz. "Der aktuelle Bericht ist eine klare Handlungsanweisung an die Regierung und zeigt, dass eine echte und umfassende Reform des Bildungssystems nicht länger aufgeschoben werden darf und der qualitative und quantitative Ausbau des Hochschulwesens längst überfällig ist.

