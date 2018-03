Mehr Förderung mit dem klima:aktiv Gebäudestandard

Sanierungsprojekte in der höchsten Qualitätsstufe bringen mehr Geld bei der "Mustersanierung 2013"

Wien (OTS) - klima:aktiv, die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums, fördert eine ressourcenschonende und nachhaltige Bauweise. Büro- und Dienstleistungsgebäude, die nach dem klima:aktiv Gebäudestandard in der höchsten Qualitätsstufe GOLD saniert werden, können sich mehr Förderung des Klima- und Energiefonds im Rahmen der "Mustersanierung 2013" holen.

"Wir unterstützen die heimischen UnternehmerInnen beim nachhaltigen Bauen und Sanieren, denn gerade im Gebäudebereich haben wir ein enormes Energiesparpotential. Wer nach dem klima:aktiv Gebäudestandard saniert, hält Kriterien der Energieeffizienz, der Ökologie und der Behaglichkeit auf höchstem Niveau ein - dieses Engagement wird mit einer erhöhten Förderung im Rahmen der "Mustersanierung 2013" honoriert. Damit kurbeln wir die Sanierungstätigkeit an, forcieren den optimalen Einsatz erneuerbarer Energietechnologien und gehen einen wichtigen Schritt in Richtung Energiewende für Österreich", unterstreicht Umweltminister Niki Berlakovich.

Der klima:aktiv Gebäudestandard

Der Gebäudebereich ist für einen wesentlichen Anteil am Energieverbrauch und an CO2- Emissionen in Österreich sowie Europa verantwortlich, daher ist eine qualitativ hochwertige Sanierung der Schlüssel für langfristig wirksamen Klimaschutz. Gute Planung, hochwertige Baustoffe und Energieeffizienz-Maßnahmen senken nicht nur den Energiebedarf eines Gebäudes, sondern erhöhen langfristig die Lebens- und Arbeitsqualität der NutzerInnen. klima:aktiv will aber mehr als nur Energieeffizienz: Mit dem klima:aktiv Gebäudestandard werden daher auch die Planungs- und Ausführungsqualität, die Qualität der Baustoffe und Konstruktion sowie zentrale Aspekte zu Komfort und Raumluftqualität auf Plausibilität geprüft und bewertet.

Der Klima- und Energiefonds unterstützt mit dem Förderprogramm "Mustersanierung 2013" umfassende und ambitionierte Sanierungsprojekte von betrieblich genutzten und öffentlichen Gebäuden mittels Investitionsförderung. Mit einer Sanierung im klima:aktiv Gold Standard können Sie einen Zuschlag von 5% der umweltrelevanten Mehrinvestitionen erzielen.

Voraussetzung dafür ist, dass das Gebäude nach der Sanierung die Bewertungskriterien nach dem klima:aktiv Gold Standard gemäß dem klima:aktiv Gebäudestandard erfüllt.

klima:aktiv Gold = die höchste Qualitätsstufe für Gebäude

Den klima:aktiv Gebäudestandard gibt es für verschiedene Dienstleistungsgebäudetypologien (Bürogebäude, Bildungseinrichtungen etc.) jeweils für den Bereich Neubau und Sanierung. Alle Kriterienkataloge sind nach einem 1.000 Punkte System aufgebaut, anhand dessen die Gebäude bewertet und verglichen werden können.

Die klima:aktiv Kriterien sind in 4 Bewertungskategorien gegliedert:

A Planung und Ausführung

B Energie und Versorgung

C Baustoffe und Konstruktion

D Komfort und Raumluftqualität

In diesen 4 Bewertungskategorien sind sowohl für die einzelnen Kriterien als auch für die Kategorien jeweils maximal erreichbare Punkte definiert. Dem Energiebereich wird dabei besondere Bedeutung beigemessen. Aus den Kriterien kann der Planer oder die Planerin eine für das Gebäude sinnvolle, individuelle Kombination auswählen. Je nach erreichter Punktezahlt erfolgt die Bewertung der Gebäude in drei Qualitätsstufen. Mit dem klima:aktiv Gold Standard werden jene Gebäude ausgezeichnet, die alle Musskriterien erfüllen und mindestens 900 Punkte erreichen.

Details zur Gebäudebewertung und den Kriterienkatalogen von klima:aktiv finden Sie auf der Website. Die entsprechende Plausibilitätsprüfung erfolgt durch das klima:aktiv Bauen und Sanieren Team.

Der klima:aktiv Gebäudestandard gehört im deutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten Gütesiegeln für nachhaltiges Bauen und Sanieren: Knapp 300 Gebäude wurden bislang nach den Qualitätskriterien von klima:aktiv beurteilt, etwa noch mal so viele befinden sich in Vorbereitung zur Deklaration. Im Bereich Energieeffizienz weist klima:aktiv im internationalen Vergleich mit Abstand die strengsten Qualitätskriterien auf.

Weitere Informationen auf www.bauen-sanieren.klimaaktiv.at und www.mustersanierung.at

