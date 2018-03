ÖH-Wahlen: nur wer sich bis 26. März rückmeldet ist wahlberechtigt

Überweisungsweg kann einige Tage dauern

Wien (OTS) - Wer bei den Wahlen zur Österreichische HochschülerInnenschaft im Mai die Vertretung aller Studierenden mitgestalten will, muss sich am besten noch diese Woche rückmelden. "Nur wer sich bis 26. März rückgemeldet hat, ist bei den ÖH-Wahlen im Mai wahlberechtigt. Bis zu dieser Frist muss der ÖH Beitrag und gegebenenfalls anfallende Studiengebühren einbezahlt und bei der jeweiligen Universität bereits eingegangen sein", erklärt Angelika Gruber vom Vorsitzteam der ÖH. "Wer bis zum letzten Drücker wartet sollte daher direkt an der Uni einzahlen, da der Überweisungsweg einige Tage dauern kann."

"Eine hohe Beteiligung bei den ÖH-Wahlen sorgt dafür, dass die Interessen und Meinungen von uns Studierenden das notwendige Gewicht bekommen", so Gruber. "Wir hoffen deshalb, dass möglichst viele Studierende von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen werden."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Johanna Griesmayr, Pressesprecherin

Tel.: 0676 888 52 212

johanna.griesmayr @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at/