Eine Million Schicksale: Zwangsarbeiter in Österreich

Neue Publikation des LBI für Kriegsfolgenforschung dokumentiert erstmals auf breiter Basis die Nachkriegsschicksale von zw. 1939 und 1945 in Österreich eingesetzten Zwangsarbeitern.

Wien/Graz (OTS) - Zwischen 1939 und 1945 kamen mehr als eine Million zivile Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge aus fast ganz Europa auf das Gebiet des heutigen Österreich. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrten viele von ihnen nach Hause zurück, andere bauten sich in Österreich oder anderen Ländern eine neue Existenz auf. Der neue Sammelband "Zwangsarbeiter in Österreich 1939 - 1945 und ihr Nachkriegsschicksal" des Ludwig Boltzmann Instituts (LBI) für Kriegsfolgenforschung widmet sich anhand der Aktenmaterialien des "Österreichischen Versöhnungsfonds", ergänzend hinzugezogener Archivmaterialien aus dem In- und Ausland und Aufzeichnungen und Auskünften Betroffener bisher wenig erforschten Teilaspekten des Themenkomplexes "Zwangsarbeit".

Die neue Publikation ist das Resultat eines dreijährigen Forschungsprojektes des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung und analysiert auf Basis der erstmals für die Forschung zugänglich gemachten Akten des "Österreichischen Versöhnungsfonds" (ÖVF), einzelne Aspekte des Themenbereiches "Zwangsarbeit", die in bisherigen Forschungen nur am Rande dargestellt wurden.

Neuer Forschungsansatz

"Erstmals haben wir gezielt einen Forschungsansatz verfolgt, der die Erforschung des Schicksals von Zwangsarbeitern während ihres Arbeitseinsatzes zwischen 1939 und 1945 mit der Darstellung ihres Schicksals über das Jahr 1945 hinaus verknüpft. Dies war vor allem deshalb möglich, weil der Aktenbestand des Österreichischen Versöhnungsfonds dies vom Informationsgehalt der Akten her ermöglichte", so Mag. Dieter Bacher, Mitherausgeber des Sammelbandes und Mitarbeiter am LBI für Kriegsfolgenforschung. Bacher weiter:

"Dadurch war uns nicht nur eine Analyse der Lebens- und Arbeitsumstände während des Zwangsarbeitseinsatzes möglich, sondern auch der Blick darauf, welche Folgen dies für ihr weiteres Schicksal hatte."

Österreichischer Versöhnungsfonds (ÖVF)

Der ÖVF nahm im Jahr 2001 seine Arbeit auf, mit dem Ziel, auf dem Gebiet des heutigen Österreich eingesetzten, ehemaligen Zwangsarbeitern eine späte Anerkennung und finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Bis zum Abschluss der Arbeiten des ÖVF 2005 bearbeitete der Fonds rund 150.000 Anträge und legte zu jedem einzelnen Antrag detaillierte Fallakten an. Jede dieser Akten dokumentiert das Schicksal eines Zwangsarbeiters, welche vom LBI für Kriegsfolgenforschung erstmals für das Forschungsprojekt herangezogen werden konnten.

Zum Buch:

Dieter Bacher - Stefan Karner (Hg.)

Zwangsarbeiter in Österreich 1939 -1945 und

ihr Nachkriegsschicksal

Ergebnisse und Auswertung des Aktenbestandes des

"Österreichischen Versöhnungsfonds"

Innsbruck - Wien - Bozen 2013, Preis: Euro 39,90

ISBN: 978-3-7065-5217-2

352 Seiten, zahlr. s/w-Abb.

Herausgeber und Autoren:

Univ.-Prof. Dr. Stefan Karner (Leiter des LBI für Kriegsfolgenforschung)

Mag. Dieter Bacher (Mitarbeiter des LBI für Kriegsfolgenforschung)

Univ.-Doz. Dr. Barry McLoughlin (Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien)

Dr. Jürgen Strasser (wiss. Leiter des Zukunftsfonds der Republik Österreich)

Dr Hermann Rafetseder (Historiker, Linz)

Mag. Heinrich Berger (Mitarbeiter des LBI für Historische Sozialwissenschaften)

Über das LBI für Kriegsfolgenforschung

Das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung (BIK) ist eines von vier Ludwig Boltzmann Instituten, die zusammen den Cluster für Geschichte der Ludwig Boltzmann Gesellschaft bilden. Das BIK beschäftigt sich seit 1993 mit der interdisziplinären Erforschung von Auswirkungen und Folgen von Kriegen und Konflikten des 20. Jahrhunderts im weitesten Sinne. Dazu zählen politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziale, humanitäre und kulturelle Folgen.

Über die Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) ist eine außeruniversitäre Forschungsorganisation mit Sitz in Wien und betreibt Forschungsinstitute (Ludwig Boltzmann Institute) in den Bereichen der Humanmedizin / Life Sciences sowie der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Sie initiiert gemeinsam mit akademischen und anwendenden Partnern innovative Forschungsthemen und ist spezialisiert auf translationale Forschung - die Brücke zwischen Grundlagenforschung und Anwendung. In den geistes- und sozialwissenschaftlichen Instituten werden die interdisziplinär erarbeiteten Forschungsergebnisse in Konferenzen und wissenschaftlichen Veranstaltungen dem Fachpublikum kommuniziert sowie mittels publikumswirksamer Aktivitäten der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Derzeit betreibt die LBG 18 LBI und 5 Cluster mit rund 380 MitarbeiterInnen. Die Einrichtung von Ludwig Boltzmann Instituten (LBI) für eine befristete Laufzeit erfolgt aufgrund von Ausschreibungen mit internationalen Begutachtungsverfahren.

