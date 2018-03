KONSUMENT-Ethiktest: Reifenhersteller - Verschwiegenheit wird groß geschrieben

Unternehmen halten Herkunft der Rohstoffe unter Verschluss, wenig Kontrolle

Wien (OTS/VKI) - Siebzig Prozent der weltweiten Produktion von natürlichem Gummi fließen jedes Jahr in die Herstellung von Autoreifen. "Doch während Verbraucher zunehmend wissen wollen, wo einzelne Produkte herkommen, zeigt sich die Reifenindustrie gerade in diesem Punkt wenig aufgeschlossen. Die Herkunft des Kautschuks wird peinlichst verschwiegen", berichtet KONSUMENT-Ethikexperte Peter Blazek. Dezidierte Standards für die Beschaffung von Naturkautschuk haben sich in der Branche bis dato nicht durchgesetzt, wie ein aktueller Ethiktest zur gesellschaftlichen Verantwortung von zwölf Markenkonzernen zeigt. Untersucht wurden u.a. die Transparenz, Umwelt- und Sozialpolitik der Unternehmen. Der italienische Hersteller Pirelli schnitt - dicht gefolgt von Michelin - mit der durchschnittlichen Bewertung "C" noch "am besten" ab. Die schlechteste Bewertung ("E") gab es für GT Radial, Kumho, Nexen und Yokohama. Die Ergebnisse des Ethiktests gibt es ab dem 21.3. in der Aprilausgabe der Zeitschrift KONSUMENT und ab sofort unter www.konsument.at.

"Wie einer ihrer wichtigsten Rohstoffe produziert wird, scheint viele Hersteller von Autoreifen derzeit nur am Rande zu interessieren", kritisiert Ethikexperte Peter Blazek. "Mit Problemen wie Kinderarbeit oder dem Einsatz toxischer Chemikalien auf Kautschukplantagen in Südostasien konfrontiert, winken die meisten von ihnen ab." Man stehe nicht in direktem Kontakt zu den Bauern, hieß es zum Beispiel bei Michelin. Auch Werksbesichtigungen konnten aufgrund mangelnder Kooperation bei keinem einzigen Hersteller durchgeführt werden.

Umwelt- vor Sozialpolitik

Dabei sind Konzerne wie Pirelli, Michelin oder auch Bridgestone zumindest in Bezug auf ihre Umweltziele durchaus ambitioniert. Die Anstrengungen gehen vor allem in Richtung einer Verbesserung der Produkte, sei es durch Verminderung des Rollwiderstands, durch höhere Lebensdauer der Reifen oder die Verwendung von Recyclingmaterialien. Auf Ebene der Zulieferer sowie in der Sozialpolitik sind die Standards dagegen deutlich geringer. Auch Kontrollen finden in diesem Bereich nur selten statt, wie der aktuelle Ethiktest ergab.

Im besten Fall durchschnittlich

Am Ende kommt keiner der getesteten Anbieter über die durchschnittliche Gesamtnote C hinaus. Grund dafür ist vor allem die fehlende Transparenz sowie die geringe Bereitschaft aller Unternehmen, Rohstoffquellen offenzulegen und eine unabhängige Besichtigung ihrer Werke und Fabriken zuzulassen. Noch am besten schnitten im Vergleich Pirelli, Michelin und Bridgestone ab, wobei die französische Marke Michelin auch in der Produktqualität überzeugt - siehe den diesjährigen Sommerreifen-Test (KONSUMENT 3/2013).

Der detaillierte Ethiktest Reifenhersteller erscheint am 21.03. in der Aprilausgabe der Zeitschrift KONSUMENT und ist ab sofort auf www.konsument.at abrufbar.

