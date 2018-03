Lunacek: "Rat muss Zypern-Hilfspaket schnellstmöglich korrigieren"

Grüne: Fehlbetrag mit 15 Prozent Besteuerung auf alle Einlagen über 100.000 Euro ausgleichen

Wien (OTS) - "Der Schaden ist riesig, den der Beschluss der EU-FinanzministerInnen zum Hilfspaket für Zypern angerichtet hat. Das Vertrauen der kleinen AnlegerInnen in die Sicherheit ihrer Einlagen ist enorm geschädigt worden und hat unabsehbare Konsequenzen nicht nur in Zypern, sondern in allen EU-Ländern verursacht. Wir Grüne im Europaparlament fordern deswegen den Rat auf, diese Fehlentscheidung sofort zu korrigieren, wenn nötig in einer Sondersitzung des Rates", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament und Europasprecherin der österreichischen Grünen den Beschluss der 17 FinanzministerInnen der Währungsunion zu den Konditionen der Zypern-Hilfe.

Lunacek: "Positiv ist, dass erstmals große Vermögenseinlagen besteuert werden sollen. Aber Einlagen unter 100.000 Euro dürfen dabei überhaupt nicht belastet werden. Dieser durch eine Ausnahmeregelung für KleinsparerInnen entstehende Fehlbetrag im zypriotischen Hilfspaket kann durch eine Abgabe in der Höhe von etwas mehr als 15 Prozent auf alle Einlagen über 100.000 Euro ausgeglichen werden. In Folge der Finanzkrise haben sich das Europäische Parlament und der Rat im Jahr 2008 auf eine Richtlinie für eine nationale Einlagengarantie für Guthaben verständigt, die auf 100.000 Euro ausgeweitet werden soll. Darauf müssen sich die europäischen Bürgerinnen und Bürger weiterhin verlassen können. Nun muss der Rat umgehend handeln."

