Bundeskanzler Faymann: Ein Stück mehr Gerechtigkeit in die europäische Diskussion bringen

Luxemburgs Premierminister Juncker im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - "Heute fragen sich viele Menschen, nicht nur in Zypern, was aus der Europäischen Union wird. Ich freue mich, dass ein guter Freund Österreichs in einer heiklen Zeit mit uns über die Zukunftsaussichten diskutiert", sagte Bundeskanzler Werner Faymann, heute, Montag, bei einem gemeinsamen Gespräch mit dem luxemburgischen Premierminister Jean-Claude Juncker, österreichischen Sozialpartnern und hochrangigen Wirtschaftsvertretern im Bundeskanzleramt.

"Zypern ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Europäische Union Antworten braucht, die die Interessen von Beziehern kleiner und durchschnittlicher Einkommen berücksichtigt. Wenn man möchte, dass jene einen Beitrag leisten, die sich bisher durch Steuerschlupflöcher und schwache Finanzmarktkontrollen einen Vorteil verschafft haben, dann stellt sich schon die Frage, was der zypriotische Arbeiter da eigentlich dafür kann", so Faymann. "Es ist daher die Aufgabe der Politik, ein Stück mehr Gerechtigkeit in die europäische Diskussion zu bringen."

"Wir haben in Österreich dank der Sozialpartnerschaft eine geringe Arbeitslosigkeit, eine funktionierende Wirtschaft und sozialen Frieden. Auch in der Europäischen Union muss spürbar mehr gegen Arbeitslosigkeit und für Gerechtigkeit unternommen werden", so Faymann weiter.

Das bekräftigte auch Premier Juncker, der betonte, dass auf maximale Zusammenarbeit gesetzt werden müsse: "Doch von der österreichischen Sozialpartnerschaft kann Europa nur träumen." Der luxemburgische Premier warnte auch davor, die Krise bereits als bewältigt zu betrachten: "Wir sind noch nicht über den Berg." Daher gebe es auch noch keine Alternative zur fortgesetzten Haushaltskonsolidierung. Gleichzeitig seien auch Strukturreformen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas dringend notwendig. Es könne auf Dauer nicht sein, dass innereuropäische Unterschiede nur durch Senken der sozialen Mindeststandards nivelliert würden. Ebenso wichtig sei die Zähmung der Finanzmärkte. Die Europäische Bankenaufsicht und der Bankenabwicklungsfonds müssten forciert werden.

Bundeskanzler Faymann: "Wenn wir der Bevölkerung mitteilen, dass wir Schattenwirtschaft und Steueroasen bekämpfen, dann ist es das, was sich die Menschen erwarten. Aber es darf nicht passieren, dass dabei die kleinen Sparer und die Milliardäre gleich behandelt werden."

Immer wieder tauche die Frage auf, warum der Steuerzahler in Österreich oder Deutschland bei Rettungspaketen in Südeuropa seinen Beitrag leiste. "Dazu muss man deutlich sagen: Österreich ist Bilanzgewinner, denn wir zahlen die niedrigsten Anleihezinsen und profitieren vom Export. Wir können nicht zusehen, wie die Kluft zwischen Arm und Reich ebenso wie die Kluft der Zinssätze weiter wächst. Wir brauchen daher ein gemeinsames Schuldenmanagement. Das heißt nicht, Schulden gemeinsam zu übernehmen, sondern sich den Problemen zu stellen und aus der Krise zu lernen. Denn nur, wenn andere Länder ihre Kaufkraft weitgehend erhalten können, haben wir auch Geld für Wachstum und Beschäftigung."

