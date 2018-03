SOS-Kinderdorf Frühjahrsspendenaufruf 2013: "Weil Kinder ein Zuhause brauchen!"

Unter diesem Motto bittet SOS-Kinderdorf im diesjährigen Frühjahrsaufruf um Spenden, um noch mehr benachteiligten jungen Menschen helfen zu können.

Innsbruck/Wien (OTS) - "Ich bin dankbar für jeden einzelnen, auch kleinsten Beitrag", sagt Helmut Kutin, Präsident von SOS-Kinderdorf in Österreich. "Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist eine breite Unterstützungsbasis die beste Grundlage, um all unsere pädagogischen Angebote und Hilfsprojekte langfristig zu sichern. Wenn Spenden und öffentliche Budgetmittel stagnieren, ist die Finanzierung des laufenden Betriebs schon sehr schwierig, neue Projekte zu starten oder bestehende auszubauen, praktisch unmöglich - und das, obwohl der Bedarf stetig steigt", erklärt Kutin.

Bedarf an Hilfe steigt seit Jahren!

Es gibt immer weniger Kinder in Österreich. Die Zahl der Kinder, die Eltern abgenommen werden oder deren Eltern Unterstützung bei der Erziehung brauchen, steigt dagegen seit Jahren. Waren 2002 knapp 9.000 Kinder "fremd untergebracht" (Kinderdörfer, Wohngemeinschaften, Heime), lag die Zahl 2011 bei über 11.300. Die Zahl der Eltern, die Unterstützung der Erziehung erhalten, verdoppelte sich fast von ca. 14.300 auf knapp 27.000. Diese Jugendwohlfahrtszahlen alarmieren und zeigen, dass ein Ausbau der Hilfe für Kinder in Not ein Gebot der Stunde ist.

Gutes tun ist leicht, wenn viele helfen (Hermann Gmeiner)

Als Hermann Gmeiner SOS-Kinderdorf gründete (1949), erhielt er keinerlei öffentliche Mittel und wandte sich daher an die Bevölkerung und bat um 1 Schilling im Monat. Trotz bitterster Armut der Nachkriegszeit folgten viele Menschen seinem Anliegen und legten damit den finanziellen Grundstein für den Bau des ersten SOS-Kinderdorfes in Imst/Tirol. Mehr als 60 Jahre später wendet sich Helmut Kutin ganz im Sinne Gmeiners an die österreichische Bevölkerung: "Wenn viele Menschen kleine Beiträge geben, kann Großes für Kinder bewirkt werden", bringt es Kutin auf den Punkt.

Neue Wege, um möglichst viele Menschen zu erreichen

Erstmals wird der Spendenaufruf von einer "Face-to-Face"-Aktion unterstützt, die neue jüngere Zielgruppen ansprechen soll (Infostände in Graz und Wien). Die Spendenaktion wird auch online (Youtube, Banner, SEM und SEA-Kampagnen, Newsletter an erweiterten Bezieherkreis), im Fernsehen (Privatsender, Infoscreen, Wartezimmer TV), im Hörfunk, in Printmedien und im öffentlichen Raum (1.000 Plakate in Österreich sowie elektronische Plakate, z.B. in Bahnhöfen) zu sehen und zu hören sein.

SOS-Kinderdorf: Hilfe für mehr als 6.400 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Österreich

2011 hat SOS-Kinderdorf in Österreich 1.557 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Projekten mit langfristiger Ausrichtung betreut (Familien und familiäre Wohngruppen in SOS-Kinderdörfern, Jugendwohnen, Flüchtlingsprojekte, Nachbetreuungsstellen) sowie 4.882 Personen durch Familien stärkende und ambulante Programme, die kurz-oder mittelfristig angelegt sind (Kinderwohngruppen/Krisenpflegeplätze, Kindergärten, Arbeitsprojekte, Beratungsstellen, Ambulatorien) - stets mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen ein stabiles, liebevolles Zuhause zu sichern.

